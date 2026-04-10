В России для переводов по СБП вводят обязательное указание ИНН

10 апреля 2026, 09:46, ИА Амител

Банковский перевод / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 июля 2026 года российские банки начнут использовать ИНН клиентов при переводах через систему быстрых платежей. Новые требования вводятся для борьбы с дропперством — схемами, при которых посредники помогают мошенникам выводить деньги.

Как сообщает "Газета.ru", банки будут обязаны обмениваться ИНН клиентов при проведении операций через СБП. Нововведение коснется как переводов между физическими лицами, так и платежей между физлицами и компаниями.

О внедрении меры рассказал руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков на форуме "Антифродум".

«ИНН — это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе "Мир", и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений», — пояснил он.

По его словам, мошенники могут менять номера телефонов, перевыпускать банковские карты, открывать новые счета и даже оформлять новые паспорта, однако ИНН при этом остается практически неизменным, что делает его более надежным инструментом идентификации.

В НСПК уточнили, что банки будут обмениваться этим идентификатором через свою инфраструктуру.

«Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями, такая мера уже работает в платежной системе "Мир"», — сообщили в пресс-службе оператора.

