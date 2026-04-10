В России для переводов по СБП вводят обязательное указание ИНН
Банки будут обмениваться этим идентификатором через свою инфраструктуру
10 апреля 2026, 09:46, ИА Амител
С 1 июля 2026 года российские банки начнут использовать ИНН клиентов при переводах через систему быстрых платежей. Новые требования вводятся для борьбы с дропперством — схемами, при которых посредники помогают мошенникам выводить деньги.
Как сообщает "Газета.ru", банки будут обязаны обмениваться ИНН клиентов при проведении операций через СБП. Нововведение коснется как переводов между физическими лицами, так и платежей между физлицами и компаниями.
О внедрении меры рассказал руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков на форуме "Антифродум".
«ИНН — это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе "Мир", и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений», — пояснил он.
По его словам, мошенники могут менять номера телефонов, перевыпускать банковские карты, открывать новые счета и даже оформлять новые паспорта, однако ИНН при этом остается практически неизменным, что делает его более надежным инструментом идентификации.
В НСПК уточнили, что банки будут обмениваться этим идентификатором через свою инфраструктуру.
«Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями, такая мера уже работает в платежной системе "Мир"», — сообщили в пресс-службе оператора.
09:51:48 10-04-2026
ИНН однако даже не персональные данные. ничего с ИНН не сделать. всем известно.
09:56:17 10-04-2026
Готов поспорить, что на объем денег проходящий через такие схемы, это ни как не повлияет, усложнит сам процесс не более. Цели здесь немного другие
10:00:51 10-04-2026
А нам не придется при каждом переводе СБП подписывать бумагу - согласие на обработку персональных данных?
10:02:39 10-04-2026
Ну мошенники тут точно не причем, сколько можно нам врать, но не столько мы бестолковые, если нужен ИНН и информация передается в налоговую, то при чем здесь мошенники, все же очевидно .
10:11:53 10-04-2026
Гость (10:02:39 10-04-2026) Ну мошенники тут точно не причем, сколько можно нам врать, н... Контроль. Тотальный контроль за всем.
10:43:16 10-04-2026
Фейк: С 1 июля физлица будут обязаны указывать ИНН при переводах через систему быстрых платежей. Об этом пишут телеграм-каналы.
Правда: Требование об обмене идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через систему быстрых платежей затронет лишь банки.
Мера вводится для противодействия дропперству.
«Для граждан ничего не изменится. Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях через инфраструктуру НСПК. Такая мера уже работает в платежной системе "Мир"», — сообщили в пресс-службе национальной системы платежных карт (НСПК).
Дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет, переоформить паспорт, а ИНН является реквизитом, который практически незаменяем, отметил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков.
12:18:15 10-04-2026
Ничего не надо будет дополнительно указывать. Банк и так знает ИНН всех своих клиентов и передаёт данные о закрытии, открытии счетов и начисленных процентах по вкладам в налоговую. Можете посмотреть в личном кабинете налоговой раздел "Счета". Или справку для госслужащих запросите, много интересного узнаете.
12:21:43 10-04-2026
налоговая с 1 января 2026 требует уже не ИНН, а ИД ЕРН (Номер записи в Едином федеральном информационном регистре) по вступившему в силу в 2024 году закону 259-ФЗ, передача ИНН кажется уже анахронизмом.
