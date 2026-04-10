Есть погибшие. Стали известны подробности исчезновения туристов на Камчатке

10 апреля 2026, 10:15, ИА Амител

Камчатка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

На Камчатке продолжаются поиски туристов, пропавших во время похода по Налычевскому природному парку. По предварительным данным, среди участников группы есть погибшие, при этом судьба двух человек остается неизвестной, пишет Shot.

По информации руководителя туркомпании, к настоящему моменту установлено местонахождение части группы: известно о судьбе пятерых туристов. Еще двоих продолжают искать. Сотрудники МЧС получили координаты возможного нахождения людей и уже выдвинулись в район Авачинского вулкана, где их видели в последний раз.

Изначально в поход отправились девять человек — группа вышла 28 марта из поселка Пиначево. Уже 3 апреля между участниками произошел конфликт, после которого они разделились: двое ушли по более короткому маршруту и забрали с собой палатку и спутниковый телефон, а семеро продолжили движение без необходимого снаряжения.

Связь с основной группой прервалась после 7 апреля. Последний раз туристов видели у водопада на реке Шумной, примерно в восьми километрах от базы. Оттуда они направлялись в сторону Авачинского перевала.

Ранее в МЧС сообщали, что группа могла попасть в сильную пургу во время перехода через перевал. Спасатели также отмечали, что решение разделиться и продолжить маршрут без палатки и средств связи стало критическим.