Есть погибшие. Стали известны подробности исчезновения туристов на Камчатке
Изначально в поход отправились девять человек
10 апреля 2026, 10:15, ИА Амител
На Камчатке продолжаются поиски туристов, пропавших во время похода по Налычевскому природному парку. По предварительным данным, среди участников группы есть погибшие, при этом судьба двух человек остается неизвестной, пишет Shot.
По информации руководителя туркомпании, к настоящему моменту установлено местонахождение части группы: известно о судьбе пятерых туристов. Еще двоих продолжают искать. Сотрудники МЧС получили координаты возможного нахождения людей и уже выдвинулись в район Авачинского вулкана, где их видели в последний раз.
Изначально в поход отправились девять человек — группа вышла 28 марта из поселка Пиначево. Уже 3 апреля между участниками произошел конфликт, после которого они разделились: двое ушли по более короткому маршруту и забрали с собой палатку и спутниковый телефон, а семеро продолжили движение без необходимого снаряжения.
Связь с основной группой прервалась после 7 апреля. Последний раз туристов видели у водопада на реке Шумной, примерно в восьми километрах от базы. Оттуда они направлялись в сторону Авачинского перевала.
Ранее в МЧС сообщали, что группа могла попасть в сильную пургу во время перехода через перевал. Спасатели также отмечали, что решение разделиться и продолжить маршрут без палатки и средств связи стало критическим.
10:23:22 10-04-2026
Что-то недоговаривают. Мутная история.
10:34:55 10-04-2026
Группа была ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в МЧС. Ну и как теперь они смоют с себя этот несмываемый позор со смертью зарегистрированных туристов? Всегда во всех трагедиях винят туристов, не зарегистрировавшихся в МЧС. А эти зарегистрировались. И погибли. Кто ответит за их смерть?
10:47:50 10-04-2026
Гость (10:34:55 10-04-2026)И погибли. Кто ответит за их смерть?... опять читать ВСЕ не пробовали - есть ранее новость . там часть группы ушла по другому маршруту ОНИ САМИ виноваты
10:54:23 10-04-2026
Гость (10:34:55 10-04-2026) Группа была ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в МЧС. Ну и как теперь они смою... Сами идиоты, а виновато МЧС?
15:00:17 16-04-2026
Гость (10:34:55 10-04-2026) Группа была ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в МЧС. Ну и как теперь они смою... При регистрации группы в МЧС обязательно указываются средства связи (спутниковый телефон или пейджер), если средств нет, то МЧС выдает собственный маячок, по которому нужно связываться каждые сутки. Группа по собственной инициативе оказалась без средства связи. И как МЧС могла определить их положение?! Экстрасенсов нанимать? Думаю, что основная группа добровольно передала пейджер отделившимся двум человекам, поскольку они объективно были в гораздо более рискованной ситуации: если с одним что-то случится, то второй не будет иметь никакой возможности его спасти. Так что претензий к МЧС никаких быть не может. Они сделали все возможное для поиска туристов.