Популярный аналог Telegram оказался в центре скандала из-за подозрений в шпионаже

На фоне этого у приложения отозвали TLS-сертификат

10 апреля 2026, 08:32, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Облачный сервис Cloudflare пометил домены стороннего клиента Telegram под названием Telega как потенциально опасные, после чего приложение исчезло из App Store.

Как сообщает "Код Дурова", речь идет о доменах telega.me и api.telega.info, которые были отнесены к ресурсам, связанным с возможным шпионским ПО. На фоне этого у приложения отозвали TLS-сертификат — цифровую подпись, подтверждающую безопасность сервиса. Без нее приложение не может соответствовать требованиям размещения в магазине Apple.

В результате Telega была удалена из App Store. При этом в магазине Google (Google Play) приложение на момент публикации остается доступным.

Разработчики сервиса заявили, что удаление носит временный характер. По их версии, причиной могли стать массовые негативные отзывы пользователей. Они отмечают, что после притока новой аудитории ввели систему ожидания для регистрации, что вызвало недовольство части пользователей.

Ранее сообщалось, что Telegram начал помечать пользователей, которые находятся в мессенджере "неофициально".