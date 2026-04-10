Популярный аналог Telegram оказался в центре скандала из-за подозрений в шпионаже
На фоне этого у приложения отозвали TLS-сертификат
10 апреля 2026, 08:32, ИА Амител
Облачный сервис Cloudflare пометил домены стороннего клиента Telegram под названием Telega как потенциально опасные, после чего приложение исчезло из App Store.
Как сообщает "Код Дурова", речь идет о доменах telega.me и api.telega.info, которые были отнесены к ресурсам, связанным с возможным шпионским ПО. На фоне этого у приложения отозвали TLS-сертификат — цифровую подпись, подтверждающую безопасность сервиса. Без нее приложение не может соответствовать требованиям размещения в магазине Apple.
В результате Telega была удалена из App Store. При этом в магазине Google (Google Play) приложение на момент публикации остается доступным.
Разработчики сервиса заявили, что удаление носит временный характер. По их версии, причиной могли стать массовые негативные отзывы пользователей. Они отмечают, что после притока новой аудитории ввели систему ожидания для регистрации, что вызвало недовольство части пользователей.
Ранее сообщалось, что Telegram начал помечать пользователей, которые находятся в мессенджере "неофициально".
08:34:22 10-04-2026
09:44:52 10-04-2026
01:42:54 11-04-2026
09:00:19 10-04-2026
Первая установка действительно вызвала не очень хорошее чувство. Работало так же плохо, как «Телеграм».
Снес приложение. Но на компе осталось.
И в один прекрасный день. Алилуя, смотрю, медиа прогружается. Я опять установил на телефон, но, действительно, всех в очередь. Но есть одно «НО», если вы ранее добавляли почту для входа, скажем, как «Резерев», если не будут смс приходить, то войти не составит труда. В общем, сейчас пользуюсь, как обычным «Телеграмом».
А по поводу слежки скажу одно. Кто хочет, всё про нас знает. Сказки про тайну и шифрование я лично не верю.
09:26:15 10-04-2026
10:02:37 10-04-2026
Никто не оправдывает здесь все запреты. Мне, как и всем, неудобно пользоваться тем же «Максом». Или надо кучу приложений наставить, чтобы со всеми общаться?
Почему про «Госуслуги», ОК, ВК никто ничего не говорит? Или они не следят????????
13:49:43 10-04-2026
01:44:16 11-04-2026
01:45:29 11-04-2026
