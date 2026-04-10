Годы ожиданий. Девелопер "разморозил" участок в центре Барнаула для строительства высотки

10 апреля 2026, 09:15, ИА Амител

Участок на ул. Крупской / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Многоквартирный дом планируют возвести в застраиваемом микрорайоне Барнаула, на пересечении ул. Кирова и пер. Ядринцева. Несколько лет назад участок начала формировать компания "Строительная перспектива" Андрея Комякова. В 2022 году бизнесмен пояснил amic.ru: площадка находится в процессе формирования, и ее готовят на будущее. Теперь оно, вероятно, наступило.

Как сообщили amic.ru очевидцы, несколько дней на участок свозят строительную технику. Кстати, площадь земельного надела за четыре года выросла с 0,5 га до 0,7 га. Вероятно, девелоперу удалось договориться с собственниками ближайших частных домов о выкупе (в 2022 году Андрей Комяков отмечал, что некоторые владельцы просили заоблачные суммы за участки).

Эскизы ЖК девелопер пока не представил. Но, согласно утвержденному мэрией проекту планировки квартала (в границах ул. Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской, пер. Ядринцева), на участке по ул. Кирова запроектирован четырехсекционный Г-образный дом в 16–24 этажа с подземным паркингом.

Отметим, что район пер. Ядринцева (от ул. Партизанской до ул. Молодежной) — один из самых активно застраиваемых в городе. Сейчас здесь возводят пять многоэтажек, еще как минимум две (кроме ЖК на ул. Кирова) — в планах.