Годы ожиданий. Девелопер "разморозил" участок в центре Барнаула для строительства высотки
За несколько лет площадка "подросла"
10 апреля 2026, 09:15, ИА Амител
Многоквартирный дом планируют возвести в застраиваемом микрорайоне Барнаула, на пересечении ул. Кирова и пер. Ядринцева. Несколько лет назад участок начала формировать компания "Строительная перспектива" Андрея Комякова. В 2022 году бизнесмен пояснил amic.ru: площадка находится в процессе формирования, и ее готовят на будущее. Теперь оно, вероятно, наступило.
Как сообщили amic.ru очевидцы, несколько дней на участок свозят строительную технику. Кстати, площадь земельного надела за четыре года выросла с 0,5 га до 0,7 га. Вероятно, девелоперу удалось договориться с собственниками ближайших частных домов о выкупе (в 2022 году Андрей Комяков отмечал, что некоторые владельцы просили заоблачные суммы за участки).
Участок на ул. Крупской / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Эскизы ЖК девелопер пока не представил. Но, согласно утвержденному мэрией проекту планировки квартала (в границах ул. Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской, пер. Ядринцева), на участке по ул. Кирова запроектирован четырехсекционный Г-образный дом в 16–24 этажа с подземным паркингом.
Отметим, что район пер. Ядринцева (от ул. Партизанской до ул. Молодежной) — один из самых активно застраиваемых в городе. Сейчас здесь возводят пять многоэтажек, еще как минимум две (кроме ЖК на ул. Кирова) — в планах.
09:38:58 10-04-2026
в окружении "не сдавшихся" одноэтажек...
09:51:55 10-04-2026
А как этому рады жильцы "элитного" ЖК Солар (типа солнечный) догадаться несложно. Вокруг одни стройки.
10:39:50 10-04-2026
22 школа вздрогнула
12:38:18 10-04-2026
Гость (10:39:50 10-04-2026) 22 школа вздрогнула... Водопровод тоже вздрогнул))) Парковки вздрогнули)))Городские пробки хихикнули)))
14:16:06 10-04-2026
Сразу бы закладывали расширение Ядринцева, уже сейчас пробки! А то опять вплотную построят
15:44:37 10-04-2026
Да, уже совершенно очевидно что нужна 4х полоска и перенос 41 маршрута
21:34:38 10-04-2026
Застройщики, как всегда, лукавят, мягко говоря. ВОт тот дом, что в низине находится, с красной крышей, выкупить обязаны были. Ибо теперь естественного стока вниз больше не будет и дом начнёт топить. А он достаточно большой и совсем недавней постройки. А те смешные деньги, что предлагаются, явно недостаточны, чтобы приобрести равное по площади жильё. И те оставшиеся дома по Ядринцева (79, 81, 83) плюс оставшийся один дом по улице Чкалова - все они не должны находится в такой опасной близости от стройки многоэтажного дома. Если информация о его форме верна, то это будет примерно такой же дом, что построенный СП по адресу Песчаная, 171. Что, если какая плита перекрытия сорвётся или при ураганном ветре кран упадёт? Такие случаи уже неоднократно в Барнауле случались. Кто будет ответ держать?
00:57:57 11-04-2026
Гость (21:34:38 10-04-2026) Застройщики, как всегда, лукавят, мягко говоря. ВОт тот дом,... Главный по стройплощадке