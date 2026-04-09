Такой день. Ледоход на Оби и строительство новой больницы

О главных событиях региона за 9 апреля

09 апреля 2026, 23:58, ИА Амител

Река Обь в районе Нового моста в Барнауле полностью вскрылась ото льда.

Инициативная группа из Алтайского края и Новосибирской области обратилась к главе российского Следкома Александру Бастрыкину и попросила его разобраться в деле бизнесмена Эмиля Ишмухамедова, которого 1 апреля осудили на 16 лет за покушение на убийство.

В Барнауле на улице Трактовой в районе ТЭЦ произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данным Госавтоинспекции, в аварии погиб водитель легкового автомобиля.

В Павловском районе Алтайского края осложнился проезд к СНТ "Луговое" — по словам местных жителей, дорога стала практически непроходимой для легкового транспорта. Ситуация вызывает опасения у дачников накануне начала активного сезона.

В Барнауле продолжается строительство важного для всего региона нового корпуса Алтайской краевой офтальмологической больницы. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко. Было принято решение направить свыше 690 млн рублей краевых средств на возведение нового медучреждения.

В Алтайском крае троих уроженцев одной из республик ближнего зарубежья лишили российского гражданства за нарушение правил воинского учета. Как уточнили в МВД, мужчины не встали на воинский учет в установленный срок после получения паспортов РФ. В результате их документы признали недействительными и изъяли, после чего они подлежат уничтожению.

В МЧС по Алтайскому краю сообщили о стабилизации паводковой обстановки в поселке Промышленном Бийского района. По данным ведомства, в настоящее время в крае остаются подтопленными 11 жилых домов. В десяти населенных пунктах края подтоплено 154 приусадебных участка, низководный мост, четыре участка автодорог.