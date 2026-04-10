Поможет общепиту. Эксперт о новых мерах поддержки бизнеса на фоне ударного роста НДС

Власти разрабатывают несколько новых послаблений, чтобы нивелировать массовый спад в предпринимательстве

10 апреля 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFK2Wvjs

Ольга Сорокина / Фото: Маргарита Аргучинская

В 2026 году в России ставка НДС выросла до 22%, кратно снизился порог для освобождения от его уплаты. Судя по всему, это уже привело к тому, что часть предприятий в Алтайском крае стали закрываться. Власти разработали (но пока не приняли) ряд послаблений. О том, как на самом деле идут дела у бизнеса в регионе и помогут ли новые меры поддержки, — в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала эксперт, руководитель компании "1+1", председатель комитета по бюджету и налогам Алтайского отделения организации "Опора России" Ольга Сорокина.

— Пока нет официальной статистики от налоговой, но действительно ли нагрузка выросла настолько критично?

— Без статистики объективные выводы делать сложно. О проблемах сужу пока только из общения с предпринимателями. Но я даже не могу привести примеры, кто говорил бы о подъеме.

Судя по годовой бухгалтерской отчетности большинство компаний закрыли год с пониженной прибылью или вообще с убытками. Средний бизнес — производственники, оптовики — отмечают падение продаж и невыполнение планов по выручке за первый квартал. Многие испытывают кассовые разрывы, которых раньше удавалось избегать, и нехватку средств на уплату налогов в срок.

Что касается микробизнеса — пострадали, прежде всего, розничная торговля, как самая широко представленная сфера, и общепит. Очень сложно предпринимателям, которые лишились возможности применять патент, потому что их выручка превысила 20 млн. По сути, это все, кто стал плательщиками НДС с 2026 года. По моей оценке, это примерно семь тысяч компаний и предпринимателей — около 10% всех представителей малого бизнеса.

Но еще нужно обязательно понимать, что при этом остальные 90% малого бизнеса фактически получают доход на уровне выплаты обычной зарплаты, так как их выручка составляет меньше 10 млн рублей в год.

И, конечно, мы все отмечаем и косвенные признаки ухудшения, которые видно невооруженным глазом: появление большого количества помещений в аренду, закрытие кафе. Впрочем, есть отчасти положительный фактор: многие предприниматели, наконец, укомплектовали свой штат, потому что на рынке появилась рабочая сила, которая высвободилась после ликвидации компаний.

— Недавно правительство страны одобрило поправки для смягчения перехода МСП к налоговым изменениям. Как оно будет работать и для кого?

— Мера еще не принята. Но по информации на сайте Минфина действительно общепиту обещают предоставить освобождение от НДС независимо от размера заработной платы.

Эта льгота действует и сейчас, но при условии, что уровень зарплаты на предприятии соответствует среднему уровню зарплаты в общепите по региону. По моему опыту, у подавляющего большинства компаний такого уровня нет.

Послабление будет действовать, предположительно, только с апреля и до конца текущего года и коснется только тех предприятий, чья выручка не превысила за прошлый год 60 млн рублей.

В любом случае, это очень значимый момент. К общепиту в малом бизнесе в крае относится примерно 2,6 тыс. компаний. Очень хорошо, что власти услышали предпринимателей из этой сферы. Кому-то это даст продержаться до конца года и уже оценить свои возможности на следующий год.

— Еще одно послабление — предприниматели, утратившие право на применение патента, получат возможность воспользоваться правом на налоговые вычеты по НДС.

— Поправки одобрены предварительно, и мы еще не видели их даже в законопроекте. Но очень надеемся, что они будут приняты.

Мера может положительно сработать для розничной торговли. Возьмем, например, небольшой отдел на рынке с хозяйственными товарами. Если предприниматель на патенте закупал эти товары официально (а не где-нибудь на китайском рынке, что, к сожалению, не редкость), то у него в закупленных и не проданных на 1 января товарах есть входящий НДС в размере 20%. И если предприниматель с этого года перешел на уплату налога на добавленную стоимость, но выбрал не 5%, а ставку 22% с возможностью вычета входящего НДС, то тогда он сможет принять к вычету накопленный у него ранее входящий налог. Опять же, если он вел полноценную бухгалтерию, потому что на патенте она не обязательна.

Пока трудно сказать, сколько предпринимателей смогут воспользоваться этой льготой, потому что многие не выбрали эти 22% заранее и перешли, например, на АУСН.

— Также Минфин предлагает ввести выбор системы налогообложения. О чем это?

— Ряд бизнесменов, которые в прошлом году применяли патент, совмещали его с общим режимом налогообложения или с "упрощенкой" и превысили по выручке 20 млн рублей, могли по незнанию выбрать на этот год невыгодный режим налогообложения. Например, остались на общем режиме или выбрали УСН с объектом "доход". Им дадут возможность в течение года изменить свой выбор и перейти на "упрощенку" или поменять объект налогообложения с "доходы" на "доходы минус расходы".

— Какие еще меры предусмотрены для малого и среднего бизнеса?

— Для некоторых видов ОКВЭДов обрабатывающих отраслей у нас действует очень хорошая льгота по страховым взносам в 7,6%. Но применить ее могут только те, чья выручка от этого вида деятельности по итогам прошлого года превысила 70%. Вот это ограничение предполагается отменить.

— Насколько в целом предложенный пакет сможет упростить налоговую нагрузку для предпринимателей Алтайского края?

— Послабления можно назвать значимыми только для общепита, а остальные поправки, скорее, точечные. В целом тема налогов, конечно, не внушает оптимизма. Несмотря на замедление, стагнацию в экономике, процесс обеления бизнеса не останавливается. Налоговая служба Алтайского края отчиталась, что прошлый год был для них самым эффективным за все 35 лет. Налогов собрали на 20% больше, чем в 2024-м.

Но не надо опускать руки. Наши алтайские предприниматели большие молодцы, что держатся, и что ищут резервы и возможности в других областях. Обязательно нужно обратить внимание на свои финансы, на управленческий учет, научиться считать свои финансовые результаты, себестоимость и контролировать деньги. Это точно большая зона роста для наших предпринимателей, и нам здесь есть с чем работать.

Ольга Сорокина в эфире Business FM Барнаул

