Яйца на Алтае перед Пасхой "пробили потолок" в 100 рублей
Кстати, в прошлом году перед праздником яйца подешевели
10 апреля 2026, 13:14, ИА Амител
12 апреля все верующие отметят Пасху — один из главных христианских праздников. Само собой, торжество не обойдется без своего главного символа — куриных яиц. Amic.ru проверил, как изменились цены на этот продукт за последнее время.
По данным Алтайкрайстата на 6 апреля, стоимость десяти куриных яиц пробила потолок в сотню рублей — 100,38 рубля.
По данным на 2 марта, стоимость яиц составляла 88,82 рубля. Таким образом, за месяц цена подросла на 11,56 рубля (на 13%).
Кстати, перед Пасхой в 2025 году десяток яиц стоил 97,20 рубля, а за месяц до праздника — 99,74 рубля. Так что в прошлом году яйца к этому светлому дню даже подешевели на приятные 2,5 рубля.
Ранее в ФАС заявили о недопустимости необоснованного увеличения цен на куриные яйца, а также на кондитерские изделия, сливочное масло и другие товары, пользующиеся повышенным спросом перед праздником.
Глава антимонопольного ведомства накануне отметил, что в России цены на яйца испытали значительные колебания: сначала они увеличились, а затем вернулись к прежнему уровню.
13:22:46 10-04-2026
Вчера же только фас отчитался что держит цены ур@@ы
13:38:26 10-04-2026
А вчера тут же писали что подешевели! Кто дезинформирует население?
14:05:56 10-04-2026
Гость (13:38:26 10-04-2026) А вчера тут же писали что подешевели! Кто дезинформирует нас... Потолок просто низкий был..
14:23:36 10-04-2026
Гость (13:38:26 10-04-2026) А вчера тут же писали что подешевели! Кто дезинформирует нас... А это во всем так. Я не могу понять с какой целью все кругом перекрестно врут, наверное это какая-то новая культура и мораль. Ни слова правды!
14:37:15 10-04-2026
Вчера в Магните по 120 и 130 руб. были С0.
17:22:02 10-04-2026
в "монетке" 150 руб. десять штук. Оказывается, торговые сети и поднимают цену на яйца. Сговорились.