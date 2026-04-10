10 апреля 2026, 13:14, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

12 апреля все верующие отметят Пасху — один из главных христианских праздников. Само собой, торжество не обойдется без своего главного символа — куриных яиц. Amic.ru проверил, как изменились цены на этот продукт за последнее время.

По данным Алтайкрайстата на 6 апреля, стоимость десяти куриных яиц пробила потолок в сотню рублей — 100,38 рубля.

По данным на 2 марта, стоимость яиц составляла 88,82 рубля. Таким образом, за месяц цена подросла на 11,56 рубля (на 13%).

Кстати, перед Пасхой в 2025 году десяток яиц стоил 97,20 рубля, а за месяц до праздника — 99,74 рубля. Так что в прошлом году яйца к этому светлому дню даже подешевели на приятные 2,5 рубля.

Ранее в ФАС заявили о недопустимости необоснованного увеличения цен на куриные яйца, а также на кондитерские изделия, сливочное масло и другие товары, пользующиеся повышенным спросом перед праздником.

Глава антимонопольного ведомства накануне отметил, что в России цены на яйца испытали значительные колебания: сначала они увеличились, а затем вернулись к прежнему уровню.