В Барнауле зафиксировали рост аварий с "бесправными" водителями

Зарегистрировано шесть ДТП, произошедших по вине таких водителей

10 апреля 2026, 11:38, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле в первом квартале 2026 года зафиксирован рост числа нарушений, связанных с вождением без прав. Инспекторы выявили более 500 таких случаев, сообщили в Госавтоинспекции Барнаула.

По данным ведомства, с начала года зафиксировано 485 нарушений, совершенных водителями без прав и еще 64 — автомобилистами, ранее лишенными водительских удостоверений. Кроме того, зарегистрировано шесть ДТП, произошедших по вине таких водителей. В этих авариях пострадали семь человек, включая одного ребенка.

Один из рейдов прошел 20 марта — тогда инспекторы выявили 12 нарушений, в том числе шесть случаев "бесправного" вождения и один факт управления автомобилем водителем, лишенным прав.

«Госавтоинспекция Барнаула обращается ко всем водителям, не имеющим права управления или лишенным его, с настоятельным призывом остановиться и задуматься о безопасности окружающих и собственной безопасности. Управление транспортным средством без прав — это не просто административное нарушение, а прямой путь к трагедии, которая может унести жизни невинных людей», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Алтае водитель без прав сбил пенсионера, покинул место ДТП и напился. В результате аварии пешеход получил травму плеча.

Барнаул ДТП Статистика водители

Комментарии 5

Гость

12:15:35 10-04-2026

Нужно не обращаться к тем у кого нет водительского удостоверения, а увеличить плотность нарядов ГАИ

гость

12:36:56 10-04-2026

Наведите порядок с мопедами/мотоциклами в городе! Ездят все подряд с превышением скорости в жилых кварталах, в частном секторе. Страшно ходить по городу!

Гость

13:24:55 10-04-2026

гость (12:36:56 10-04-2026) Наведите порядок с мопедами/мотоциклами в городе! Ездят все ... Плюсану, малолетки на питбайках абсолютно безнаказанно гоняют по городу.

Гость

13:26:55 10-04-2026

АМИК, кстати, идея для новостей. Малолетки на питбайках жителей спальников достали, безнаказанно катаются, никто не реагирует. Тема больная для людей, вам просмотры и комментарии, нам возможные подвижки от администрации и ГИБДД

Гость

15:00:38 10-04-2026

Малолетки на старых "жигулях" тоже достали.

