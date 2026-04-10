В Барнауле зафиксировали рост аварий с "бесправными" водителями

10 апреля 2026, 11:38, ИА Амител

В Барнауле в первом квартале 2026 года зафиксирован рост числа нарушений, связанных с вождением без прав. Инспекторы выявили более 500 таких случаев, сообщили в Госавтоинспекции Барнаула.

По данным ведомства, с начала года зафиксировано 485 нарушений, совершенных водителями без прав и еще 64 — автомобилистами, ранее лишенными водительских удостоверений. Кроме того, зарегистрировано шесть ДТП, произошедших по вине таких водителей. В этих авариях пострадали семь человек, включая одного ребенка.

Один из рейдов прошел 20 марта — тогда инспекторы выявили 12 нарушений, в том числе шесть случаев "бесправного" вождения и один факт управления автомобилем водителем, лишенным прав.

«Госавтоинспекция Барнаула обращается ко всем водителям, не имеющим права управления или лишенным его, с настоятельным призывом остановиться и задуматься о безопасности окружающих и собственной безопасности. Управление транспортным средством без прав — это не просто административное нарушение, а прямой путь к трагедии, которая может унести жизни невинных людей», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Алтае водитель без прав сбил пенсионера, покинул место ДТП и напился. В результате аварии пешеход получил травму плеча.