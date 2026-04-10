В Барнауле зафиксировали рост аварий с "бесправными" водителями
Зарегистрировано шесть ДТП, произошедших по вине таких водителей
10 апреля 2026, 11:38, ИА Амител
В Барнауле в первом квартале 2026 года зафиксирован рост числа нарушений, связанных с вождением без прав. Инспекторы выявили более 500 таких случаев, сообщили в Госавтоинспекции Барнаула.
По данным ведомства, с начала года зафиксировано 485 нарушений, совершенных водителями без прав и еще 64 — автомобилистами, ранее лишенными водительских удостоверений. Кроме того, зарегистрировано шесть ДТП, произошедших по вине таких водителей. В этих авариях пострадали семь человек, включая одного ребенка.
Один из рейдов прошел 20 марта — тогда инспекторы выявили 12 нарушений, в том числе шесть случаев "бесправного" вождения и один факт управления автомобилем водителем, лишенным прав.
«Госавтоинспекция Барнаула обращается ко всем водителям, не имеющим права управления или лишенным его, с настоятельным призывом остановиться и задуматься о безопасности окружающих и собственной безопасности. Управление транспортным средством без прав — это не просто административное нарушение, а прямой путь к трагедии, которая может унести жизни невинных людей», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на Алтае водитель без прав сбил пенсионера, покинул место ДТП и напился. В результате аварии пешеход получил травму плеча.
12:15:35 10-04-2026
Нужно не обращаться к тем у кого нет водительского удостоверения, а увеличить плотность нарядов ГАИ
12:36:56 10-04-2026
Наведите порядок с мопедами/мотоциклами в городе! Ездят все подряд с превышением скорости в жилых кварталах, в частном секторе. Страшно ходить по городу!
13:24:55 10-04-2026
гость (12:36:56 10-04-2026) Наведите порядок с мопедами/мотоциклами в городе! Ездят все ... Плюсану, малолетки на питбайках абсолютно безнаказанно гоняют по городу.
13:26:55 10-04-2026
АМИК, кстати, идея для новостей. Малолетки на питбайках жителей спальников достали, безнаказанно катаются, никто не реагирует. Тема больная для людей, вам просмотры и комментарии, нам возможные подвижки от администрации и ГИБДД
15:00:38 10-04-2026
Малолетки на старых "жигулях" тоже достали.