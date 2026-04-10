Пасхальные богослужения состоятся в 31 церкви краевой столицы

10 апреля 2026, 06:50, ИА Амител

Православный храм в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

С 10 по 12 апреля идут богослужения в рамках Страстной седмицы — последней недели Великого поста, предшествующей Пасхе. Пасхальные богослужения состоятся в ночь с 11 на 12 апреля.

Amic.ru рассказывает, в каких храмах Барнаула пройдут службы.

Приход Покровского собора — ул. Никитина, 137

10 апреля:

08:00 — Часы Великого Пятка

14:00 — Вечерня

18:00 — Утреня с чином погребения. Крестный ход с Плащаницей

11 апреля:

08:00 — Часы, изобразительны. Вечерня с литургией Василия Великого. По окончании литургии до 20:00 — освящение куличей

20:00 — Чтение Деяний святых апостолов

22:00 — Исповедь

23:00 — Полунощница

12 апреля:

00:00 — Крестный ход. Пасхальная заутреня и Божественная литургия. По окончании — освящение куличей

09:30 — Божественная литургия. По окончании литургии до 16:00 — освящение куличей

16:00 — Вечерня

Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы — ул. Георгия Исакова, 154

10 апреля:

07:00 — Полунощница. Царские Часы. Вечерня. Вынос Плащаницы Господней

15:00 — Малое повечерие с каноном "О распятии Господне и на плач Богородице". Утреня Великой субботы. Чин Боготелесного погребения Господа нашего Исуса. Христа. Шествие с Плащаницей вокруг храма

11 апреля:

07:00 — Полунощница субботняя. Часы и обедница. Предпасхальная вечерня с чтением паремий

17:00 — Правило для готовящихся к таинству причастия

19:00 — Повечерие малое с чтением канона "На Боготелесное погребение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа и на плач Богородицы"

19:50 — Благословение хлебов

20:00 — Чтение Деяний святых апостолов

22:00 — Предпасхальная полунощница с чтением канона Великой Субботы

12 апреля:

00:00 — Крестный ход. Светлая утреня с пением Пасхального канона. 1-й час пением. Расход

02:30 — Пасхальные часы. Праздничная пасхальная литургия святителя Иоанна Златоуста

05:30 — Освящение куличей

Храм святителя Димитрия Ростовского — пл. Спартака, 10

10 апреля:

08:00 — Царские Часы

14:00 — Вечерня с выносом Святой Плащаницы

17:00 — Утреня с чином погребения Святой Плащаницы (крестный ход)

11 апреля:

08:30 — Литургия Василия Великого

С 11:00 до 18:00 — Освящение куличей

22:30 — Общая исповедь

23:30 — Полунощница

12 апреля:

00:00 — Крестный ход и начало Пасхальной утрени с литургией

С 7:00 до 14:00 — Освящение куличей

09:00 — Праздничная пасхальная литургия (без исповеди)

17:00 — Праздничное пасхальное богослужение

Приход церкви Владимирской иконы Божией Матери — 3-я Малиновая улица, 2

10 апреля:

14:00 — Вечерня с чином выноса Плащаницы

17:00 — Утреня с чином погребения Плащаницы

11 апреля:

08:00 — Часы, изобразительны, вечерня, Божественная литургия Василия Великого

15:00–17:00 — Освящение куличей

23:30 — Полунощница, крестный ход

12 апреля:

00:00 — Пасхальная утреня, часы, Божественная литургия Иоанна Златоуста

09:00–10:00 — Освящение куличей

Крестовоздвиженский приход — пр. Сибирский, 38

10 апреля:

08:30 — Часы Великого Пятка

16:00 — Вечерня с выносом Плащаницы

17:00 — Утреня с чином погребения

11 апреля:

08:30 — Часы. Литургия

11:00 — Освящение куличей

23:00 — Пасхальная полунощница

12 апреля:

00:00 — Пасхальная заутреня. Часы. Литургия

Храм святой равноапостольной княгини Ольги — ул. Паровозная, 58

10 апреля:

08:00 — Царские часы

14:00 — Вынос Плащаницы

17:00 — Погребение Плащаницы

11 апреля:

08:00 — Божественная литургия Василия Великого

23:00 — Полунощница

00:00 — Божественная литургия Иоанна Златоуста

12 апреля:

00:00 — Пасха

Храм преподобного Антония Киево-Печерского — пр. Ленина, 149а, к. 2

10 апреля:

09:00 — Царские Часы. Изобразительны. Вечерня. Вынос Плащаницы

17:00 — Утреня с чином погребения. Крестный ход

11 апреля:

08:00 — Часы изобразительны. Вечерня с литургией святого Василия Великого

10:15 — Освящение куличей

22:30 — Исповедь. Деяния апостолов

23:15 — Чин полунощницы

12 апреля:

00:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня и ночная праздничная Божественная литургия

09:00–14:00 — Освящение куличей

Храм Троицы Живоначальной — ул. Аванесова, 102

10 апреля:

15:00 — Вечерня, вынос Святой Плащаницы

16:00 — Утреня, погребение Святой Плащаницы

11 апреля:

08:00 — Божественная литургия Василия Великого.

Освящение куличей

23:30 — Пасхальная полунощница

12 апреля:

00:00 — Пасхальная заутреня. Божественная литургия

Освящение куличей

16:00 — Пасхальная вечерня

Приход церкви Тихвинской иконы Божией Матери — ул. Кутузова, 260/11а

10 апреля:

08:30 — Царские часы.

16:00 — Вечерня. Вынос Плащаницы. Чин погребения

11 апреля:

08:30 — Часы. Божественная литургия

Освящение куличей

23:00 — Чин полунощницы

12 апреля:

00:00 — Утреня. Пасхальная Божественная литургия

10:00–13:00 — Освящение куличей

Расписание богослужений в представленных храмах находится в открытых источниках — на сайтах и сообществах в соцсети "ВКонтакте".

Службы пройдут и в других храмах краевой столицы. Пасхальные богослужения на территории Барнаула состоятся в ночь с 11 на 12 апреля 2026 года в 31 церкви и храме Барнаульской епархии Русской православной церкви.

Для перевозки пассажиров в пасхальную ночь задействуют четыре трамвайных вагона и два троллейбуса. Они отправятся от нескольких храмов города: Покровского кафедрального собора, Знаменского храма, храма святого Дмитрия Ростовского, Александро-Невского собора, храма апостола Андрея Первозванного и Свято-Никольской церкви.

Трамвайные маршруты пройдут от Покровского и Александро-Невского соборов в разных направлениях, включая остановки на площади Свободы, улицах Анатолия, Челюскинцев, Попова, Малахова, проспектах Строителей, Ленина, Калинина, Космонавтов. Конечные точки — депо на Коммунаров, Анатолия и Гридасова.

Троллейбусы отправятся от Никольской церкви по двум маршрутам: один — до Солнечной Поляны, второй — до троллейбусного депо на улице Германа Титова.