Последние дни Страстной недели и Пасха. Когда в храмах Барнаула пройдут богослужения
Пасхальные богослужения состоятся в 31 церкви краевой столицы
10 апреля 2026, 06:50, ИА Амител
С 10 по 12 апреля идут богослужения в рамках Страстной седмицы — последней недели Великого поста, предшествующей Пасхе. Пасхальные богослужения состоятся в ночь с 11 на 12 апреля.
Amic.ru рассказывает, в каких храмах Барнаула пройдут службы.
Приход Покровского собора — ул. Никитина, 137
10 апреля:
- 08:00 — Часы Великого Пятка
- 14:00 — Вечерня
- 18:00 — Утреня с чином погребения. Крестный ход с Плащаницей
11 апреля:
- 08:00 — Часы, изобразительны. Вечерня с литургией Василия Великого. По окончании литургии до 20:00 — освящение куличей
- 20:00 — Чтение Деяний святых апостолов
- 22:00 — Исповедь
- 23:00 — Полунощница
12 апреля:
- 00:00 — Крестный ход. Пасхальная заутреня и Божественная литургия. По окончании — освящение куличей
- 09:30 — Божественная литургия. По окончании литургии до 16:00 — освящение куличей
- 16:00 — Вечерня
Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы — ул. Георгия Исакова, 154
10 апреля:
- 07:00 — Полунощница. Царские Часы. Вечерня. Вынос Плащаницы Господней
- 15:00 — Малое повечерие с каноном "О распятии Господне и на плач Богородице". Утреня Великой субботы. Чин Боготелесного погребения Господа нашего Исуса. Христа. Шествие с Плащаницей вокруг храма
11 апреля:
- 07:00 — Полунощница субботняя. Часы и обедница. Предпасхальная вечерня с чтением паремий
- 17:00 — Правило для готовящихся к таинству причастия
- 19:00 — Повечерие малое с чтением канона "На Боготелесное погребение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа и на плач Богородицы"
- 19:50 — Благословение хлебов
- 20:00 — Чтение Деяний святых апостолов
- 22:00 — Предпасхальная полунощница с чтением канона Великой Субботы
12 апреля:
- 00:00 — Крестный ход. Светлая утреня с пением Пасхального канона. 1-й час пением. Расход
- 02:30 — Пасхальные часы. Праздничная пасхальная литургия святителя Иоанна Златоуста
- 05:30 — Освящение куличей
Храм святителя Димитрия Ростовского — пл. Спартака, 10
10 апреля:
- 08:00 — Царские Часы
- 14:00 — Вечерня с выносом Святой Плащаницы
- 17:00 — Утреня с чином погребения Святой Плащаницы (крестный ход)
11 апреля:
- 08:30 — Литургия Василия Великого
- С 11:00 до 18:00 — Освящение куличей
- 22:30 — Общая исповедь
- 23:30 — Полунощница
12 апреля:
- 00:00 — Крестный ход и начало Пасхальной утрени с литургией
- С 7:00 до 14:00 — Освящение куличей
- 09:00 — Праздничная пасхальная литургия (без исповеди)
- 17:00 — Праздничное пасхальное богослужение
Приход церкви Владимирской иконы Божией Матери — 3-я Малиновая улица, 2
10 апреля:
- 14:00 — Вечерня с чином выноса Плащаницы
- 17:00 — Утреня с чином погребения Плащаницы
11 апреля:
- 08:00 — Часы, изобразительны, вечерня, Божественная литургия Василия Великого
- 15:00–17:00 — Освящение куличей
- 23:30 — Полунощница, крестный ход
12 апреля:
- 00:00 — Пасхальная утреня, часы, Божественная литургия Иоанна Златоуста
- 09:00–10:00 — Освящение куличей
Крестовоздвиженский приход — пр. Сибирский, 38
10 апреля:
- 08:30 — Часы Великого Пятка
- 16:00 — Вечерня с выносом Плащаницы
- 17:00 — Утреня с чином погребения
11 апреля:
- 08:30 — Часы. Литургия
- 11:00 — Освящение куличей
- 23:00 — Пасхальная полунощница
12 апреля:
- 00:00 — Пасхальная заутреня. Часы. Литургия
Храм святой равноапостольной княгини Ольги — ул. Паровозная, 58
10 апреля:
- 08:00 — Царские часы
- 14:00 — Вынос Плащаницы
- 17:00 — Погребение Плащаницы
11 апреля:
- 08:00 — Божественная литургия Василия Великого
- 23:00 — Полунощница
- 00:00 — Божественная литургия Иоанна Златоуста
12 апреля:
- 00:00 — Пасха
Храм преподобного Антония Киево-Печерского — пр. Ленина, 149а, к. 2
10 апреля:
- 09:00 — Царские Часы. Изобразительны. Вечерня. Вынос Плащаницы
- 17:00 — Утреня с чином погребения. Крестный ход
11 апреля:
- 08:00 — Часы изобразительны. Вечерня с литургией святого Василия Великого
- 10:15 — Освящение куличей
- 22:30 — Исповедь. Деяния апостолов
- 23:15 — Чин полунощницы
12 апреля:
- 00:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня и ночная праздничная Божественная литургия
- 09:00–14:00 — Освящение куличей
Храм Троицы Живоначальной — ул. Аванесова, 102
10 апреля:
- 15:00 — Вечерня, вынос Святой Плащаницы
- 16:00 — Утреня, погребение Святой Плащаницы
11 апреля:
- 08:00 — Божественная литургия Василия Великого.
- Освящение куличей
- 23:30 — Пасхальная полунощница
12 апреля:
- 00:00 — Пасхальная заутреня. Божественная литургия
- Освящение куличей
- 16:00 — Пасхальная вечерня
Приход церкви Тихвинской иконы Божией Матери — ул. Кутузова, 260/11а
10 апреля:
- 08:30 — Царские часы.
- 16:00 — Вечерня. Вынос Плащаницы. Чин погребения
11 апреля:
- 08:30 — Часы. Божественная литургия
- Освящение куличей
- 23:00 — Чин полунощницы
12 апреля:
- 00:00 — Утреня. Пасхальная Божественная литургия
- 10:00–13:00 — Освящение куличей
Расписание богослужений в представленных храмах находится в открытых источниках — на сайтах и сообществах в соцсети "ВКонтакте".
Службы пройдут и в других храмах краевой столицы. Пасхальные богослужения на территории Барнаула состоятся в ночь с 11 на 12 апреля 2026 года в 31 церкви и храме Барнаульской епархии Русской православной церкви.
Для перевозки пассажиров в пасхальную ночь задействуют четыре трамвайных вагона и два троллейбуса. Они отправятся от нескольких храмов города: Покровского кафедрального собора, Знаменского храма, храма святого Дмитрия Ростовского, Александро-Невского собора, храма апостола Андрея Первозванного и Свято-Никольской церкви.
Трамвайные маршруты пройдут от Покровского и Александро-Невского соборов в разных направлениях, включая остановки на площади Свободы, улицах Анатолия, Челюскинцев, Попова, Малахова, проспектах Строителей, Ленина, Калинина, Космонавтов. Конечные точки — депо на Коммунаров, Анатолия и Гридасова.
Троллейбусы отправятся от Никольской церкви по двум маршрутам: один — до Солнечной Поляны, второй — до троллейбусного депо на улице Германа Титова.
