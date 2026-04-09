Фигуристку Аделию Петросян не стали обслуживать в магазинах Италии из-за паспорта РФ
Спортсменка хотела купить украшения Dior и Louis Vuitton
09 апреля 2026, 23:06, ИА Амител
Российскую фигуристку Аделию Петросян отказались обслуживать в магазинах Dior и Louis Vuitton в Италии из-за паспорта РФ, пишет "Спортс".
Спортсменка рассказала, что хотела себе купить сережки и кольцо.
«Девушка просит паспорт, естественно. Видит этот красный паспорт, бордовый, и говорит: "Слушайте, такая ситуация, людям из России мы не можем продавать"», — говорит Аделия Петросян.
Как добавила фигуристка, у нее есть "товарищ из Грузии", с которым она летела с Олимпийских игр. Спортсменка решила, что он сможет купить украшения.
Однако, помимо паспорта, "товарищ из Грузии" достал посадочный талон, после чего в магазине ему сказали: «Очень извиняюсь, но вы летите в Москву, вам мы тоже не можем продать».
00:11:37 10-04-2026
Пусть "недоумённо" спросит у ВВП: по чьей милости такое скверное отношение к гражданам РФ?
01:28:40 10-04-2026
расизм в европе ?
не ,не слышали :-))
09:15:05 10-04-2026
Шинник (01:28:40 10-04-2026) расизм в европе ?не ,не слышали :-))... Здесь нет никакого расизма, не нужно истерить. Эти бренды отказывают в продаже не по национальному признаку, а из-за санкционных ограничений на ввоз товаров в Россию. Если живешь за границей и не планируешь везти купленное в РФ - покупай сколько влезет. Поэтому и грузину отказали, потому что он с купленным собирался в РФ лететь. Вот так вот и искажаются факты и начинаются войны
04:14:16 10-04-2026
про таких говорят "их-в дверь, они- в окно". Петросянша не знала, что Диор, Шанель, ЛВ и иже с ними не продают россиянам? это раз. второе: в такое сложное для страны время, спонсировать своими покупками бюджет Европы. ну такое, как по мне.
10:46:21 10-04-2026
Элен без ребят (04:14:16 10-04-2026) про таких говорят "их-в дверь, они- в окно". Петросянша не з... Все наши самые высокопоставленные чиновницы и пропагандистки ("турбопатриотки") - все большие любительницы этих самых западных "расистских" брендов и в "ивановском трикотаже" не хотят ходить! Там что не выход под камеры, то по 5-10 млн на себе носят. Про них что ни будь прокомментируете?
12:07:36 11-04-2026
Гость (10:46:21 10-04-2026) Все наши самые высокопоставленные чиновницы и пропагандистки... женщина стара, ее бомбит на фоне псевдопатриотизма.. Не стоит провоцировать, давление, все дела..пусть изливает свои бредни тут, а не в жизни
07:15:21 10-04-2026
российская фигуристка адель петросян должна шмотки на вб заказывать или поддерживать отечественного производителя.
но никак не в италии ))
ее как советских спортсменов, на соревнованиях должны в закрытом автобусе возить ))
10:20:54 10-04-2026
Гость (07:15:21 10-04-2026) российская фигуристка адель петросян должна шмотки на вб зак... А на ВБ точно продается товар только отечественного производителя?)
07:27:23 10-04-2026
Хорошая новость
09:29:05 10-04-2026
нужно вводить санкции на Dior и Louis Vuitton
россияне должны быть защищены, а препятствующие - наказаны, для начала на деньги.
понимаю что этот коммент не пройдет модерацию по причине патриотизма, но попробую...
10:48:54 10-04-2026
Musik (09:29:05 10-04-2026) нужно вводить санкции на Dior и Louis Vuittonроссияне до... и сразу заживем! ты гений!!!
12:55:59 10-04-2026
Гость (10:48:54 10-04-2026) и сразу заживем! ты гений!!!... я - да.
но с такими как вы - даже мне тяжело 8-(((
13:42:27 10-04-2026
Musik (09:29:05 10-04-2026) нужно вводить санкции на Dior и Louis Vuittonроссияне до...
Жены и любовницы министров не дадут совершиться такой чудовищной несправедливости ХД
21:23:23 10-04-2026
Почему у меня в Италии никто паспорт не спрашивал в магазинах? И на жд не спрашивали, и в аэропорту. Нигде. Только в отеле.
22:09:15 10-04-2026
Гость (21:23:23 10-04-2026) Почему у меня в Италии никто паспорт не спрашивал в магазина... Потому что они сразу понимали, что ты еврей. По шнобелю и ермолке
09:41:38 11-04-2026
Гость (21:23:23 10-04-2026) Почему у меня в Италии никто паспорт не спрашивал в магазина... если Tax Free не оформляли, банковской картой на русское имя не пользовались и не в дьюти фри покупали - то и не спросят, покупайте спокойно