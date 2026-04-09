Фигуристку Аделию Петросян не стали обслуживать в магазинах Италии из-за паспорта РФ

Спортсменка хотела купить украшения Dior и Louis Vuitton

09 апреля 2026, 23:06, ИА Амител

Аделия Петросян / Фото: vk.com/adeliyapetrosian.group

Российскую фигуристку Аделию Петросян отказались обслуживать в магазинах Dior и Louis Vuitton в Италии из-за паспорта РФ, пишет "Спортс".

Спортсменка рассказала, что хотела себе купить сережки и кольцо.

«Девушка просит паспорт, естественно. Видит этот красный паспорт, бордовый, и говорит: "Слушайте, такая ситуация, людям из России мы не можем продавать"», — говорит Аделия Петросян.

Как добавила фигуристка, у нее есть "товарищ из Грузии", с которым она летела с Олимпийских игр. Спортсменка решила, что он сможет купить украшения.

Однако, помимо паспорта, "товарищ из Грузии" достал посадочный талон, после чего в магазине ему сказали: «Очень извиняюсь, но вы летите в Москву, вам мы тоже не можем продать».