Владимир Путин объявил двухдневное пасхальное перемирие в зоне проведения СВО

Даны указания остановить боевые действия на всех направлениях

10 апреля 2026, 07:38, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции. Режим прекращения огня будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как уточняется, министру обороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба, командующему Объединенной группировкой войск Валерию Герасимову даны указания остановить боевые действия на всех направлениях в указанный период.

При этом в Кремле подчеркнули, что российские войска должны быть готовы к возможным провокациям и агрессивным действиям со стороны противника.

Также отмечается, что российская сторона рассчитывает на аналогичный шаг со стороны Украины.

Комментарии 13

Гость

07:44:54 10-04-2026

Дурдом

Гость

07:54:57 10-04-2026

Интересно сколько жизней стоят постоянные игры в благородство.

Гость

09:01:20 10-04-2026

Гость (07:54:57 10-04-2026) Интересно сколько жизней стоят постоянные игры в благородств... Вы думаете они на это обращают внимание?

Гость

08:51:27 10-04-2026

Благодетель какой

Гость

08:57:50 10-04-2026

Фотка просто суппер!

Гость

10:00:24 10-04-2026

Гость (08:57:50 10-04-2026) Фотка просто суппер!... Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI.
Рука лицо!

Гость

09:09:36 10-04-2026

других вариантов, наверное, нет.
жесткие варианты года три назад нужно было реализовывать.

Гость

09:13:04 10-04-2026

Какое перемирие с фашистами? Это как если бы Сталин в 1944 позвонил Гитлеру и предложил на недельку остановить Одесскую наступательную операцию, чтобы за это время фашисты продолжили уничтожать советских людей в концлагерях. Дурдом. Борьба с фашизмом и нацизмом должна вестись БЕЗОСТАНОВОЧНО!

Гость

09:14:04 10-04-2026

Что ему сказали, то он и решил.

Пацифист

09:53:36 10-04-2026

А что, перемирие можно установить в одностороннем порядке?

Гость

10:10:29 10-04-2026

Пацифист (09:53:36 10-04-2026) А что, перемирие можно установить в одностороннем порядке?... Конечно, чтобы ВСУ опять подтянули свои войска. Мы же по 5 раз наступаем на одни и те же грабли. Гибнут то не его знакомые.

Гость

10:19:49 10-04-2026

Пацифист (09:53:36 10-04-2026) А что, перемирие можно установить в одностороннем порядке?... Конечно. За четыре года центры принятия решений не пострадали.

Гость

12:04:54 10-04-2026

Иран уже 2 раза вел переговоры, а ему сыпали на голову ракеты. И сейчас кинут. А наши все верят и надеяться что удастся договориться?

