Владимир Путин объявил двухдневное пасхальное перемирие в зоне проведения СВО

Даны указания остановить боевые действия на всех направлениях

10 апреля 2026, 07:38, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции. Режим прекращения огня будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как уточняется, министру обороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба, командующему Объединенной группировкой войск Валерию Герасимову даны указания остановить боевые действия на всех направлениях в указанный период.

При этом в Кремле подчеркнули, что российские войска должны быть готовы к возможным провокациям и агрессивным действиям со стороны противника.

Также отмечается, что российская сторона рассчитывает на аналогичный шаг со стороны Украины.