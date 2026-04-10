Двое погибли, пятеро с обморожением. Что известно о трагедии на Камчатке к этому моменту
10 апреля 2026, 10:56, ИА Амител
На Камчатке завершилась поисковая операция туристической группы, пропавшей во время похода по Налычевскому природному парку. По последним данным, два человека погибли, еще пятеро обнаружены живыми с серьезным обморожением.
Группа из девяти туристов зарегистрировала маршрут и 28 марта вышла из поселка Пиначево. В поход отправились жители Санкт-Петербурга и Череповца в возрасте от 21 до 31 года.
3 апреля в районе Таловского кордона между участниками произошел серьезный конфликт, после которого группа разделилась. Два человека ушли по сокращенному маршруту, забрав с собой палатку и спутниковый телефон. В настоящее время они находятся на Семеновском кордоне. Остальные семеро продолжили движение по основному маршруту без необходимого снаряжения.
6 апреля группа из семи человек выходила на связь и сообщала, что у них все в порядке. На следующий день туристов видели в районе водопада на реке Шумной. Оттуда они планировали за один день дойти до Авачинского перевала. После этого связь с ними прервалась. По плану участники похода должны были прибыть в конечную точку маршрута 10 апреля.
Поисковая операция завершилась обнаружением группы: двое туристов погибли, пятеро были найдены с серьезным обморожением. Для их эвакуации спасатели задействовали вертолет.
11:04:51 10-04-2026
Двое зарегистрированных в МЧС туристов погибли, пятеро зарегистрированных в МЧС туристов с обморожением.
11:17:51 10-04-2026
Гость (11:04:51 10-04-2026) Двое зарегистрированных в МЧС туристов погибли, пятеро зарег... По данным организатора, группа вышла на маршрут 28 марта из поселка Пиначево. Спустя несколько дней, 3 апреля, между участниками произошел конфликт, после которого туристы разделились: часть продолжила движение по запланированному маршруту, другая — решила пойти более коротким путем.
В последний раз путешественники выходили на связь три дня назад. Их видели в районе водопада на реке Шумной — оттуда они планировали за один день добраться до Авачинского перевала. По имеющейся информации, у туристов не было ни палаток, ни спутникового телефона. Не исключается, что они могли попасть в пургу.
Если идиоты выдвинулись не известно куда и по не запланированному маршруту, то конечно же виновато МЧС! Так?
12:23:31 10-04-2026
Гость (11:17:51 10-04-2026) По данным организатора, группа вышла на маршрут 28 марта из ... "Остальные семеро продолжили движение по основному маршруту без необходимого снаряжения."
Где "по неизвестному маршруту"?
Непонятно, у них на 9 человек одна палатка была?
11:39:10 10-04-2026
Гость (11:04:51 10-04-2026) Двое зарегистрированных в МЧС туристов погибли, пятеро зарег... И что? ну их быстро нашли.
11:58:47 10-04-2026
парня в горы возьми , рискни...
рискнули
не те парни оказались
12:02:12 10-04-2026
судя по возрасту, малолетние, простите, истерички.
ошибка в том, что разделились, и всего 1 палатка и 1 связь.
вопросы в организаторам тура, может решили сэкономить, и вот - итог.
жаль что люди погибли...по глупости
14:01:37 10-04-2026
Гость (12:02:12 10-04-2026) судя по возрасту, малолетние, простите, истерички.ошибка... Одна палатка на 9 человек?? Типа "Тундра" ?? Да сейчас так никто уже не ходит!!
И вообще ссора в походе в сборной команде - это трэш какой-то. Вроде все достаточно взрослые люди..
12:29:38 10-04-2026
Рискнули пойти как дятловцы, вдевятером? Так себе решение
14:40:18 10-04-2026
То есть два идиота решили самовольно изменить маршрут и при этом демонстративно лишили остальную группу палатки и, главное - связи? Вот их и нужно судить по всей строгости. Непонятно только, почему оставшиеся семеро не справились с отщепенцами и как минимум, не отобрали рацию? Что, всемером духу не хватило двум придуркам морду набить?
23:09:28 10-04-2026
Да, когда эмоции сильнее разума в экстремальной ситуации, таким вот обычно и заканчивается. Люди собрались в горы, в холод и снег, не на один день, на всех одна(!) палатка и одна рация/телефон, т.е. условия, абсолютно исключающие разделение группы, - КАКИЕ психи и скандалы могут быть при ТАКИХ вводных?? ИДИОТЫ, которым за пределы города вообще нельзя выезжать, они генетически не способны адекватно оценивать ситуацию и даже на один шаг продумать действия.