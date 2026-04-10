Двое погибли, пятеро с обморожением. Что известно о трагедии на Камчатке к этому моменту

10 апреля 2026, 10:56, ИА Амител

На Камчатке завершилась поисковая операция туристической группы, пропавшей во время похода по Налычевскому природному парку. По последним данным, два человека погибли, еще пятеро обнаружены живыми с серьезным обморожением.

Группа из девяти туристов зарегистрировала маршрут и 28 марта вышла из поселка Пиначево. В поход отправились жители Санкт-Петербурга и Череповца в возрасте от 21 до 31 года.

3 апреля в районе Таловского кордона между участниками произошел серьезный конфликт, после которого группа разделилась. Два человека ушли по сокращенному маршруту, забрав с собой палатку и спутниковый телефон. В настоящее время они находятся на Семеновском кордоне. Остальные семеро продолжили движение по основному маршруту без необходимого снаряжения.

6 апреля группа из семи человек выходила на связь и сообщала, что у них все в порядке. На следующий день туристов видели в районе водопада на реке Шумной. Оттуда они планировали за один день дойти до Авачинского перевала. После этого связь с ними прервалась. По плану участники похода должны были прибыть в конечную точку маршрута 10 апреля.

Поисковая операция завершилась обнаружением группы: двое туристов погибли, пятеро были найдены с серьезным обморожением. Для их эвакуации спасатели задействовали вертолет.

