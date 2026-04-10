В Барнауле на месте сгоревшего радиозавода построят апарт-комплекс
При разработке проекта используют опыт новосибирских специалистов, участвовавших в создании аналогичного комплекса "Фридом"
10 апреля 2026, 11:27, ИА Амител
На проспекте Калинина в Барнауле на месте сгоревшего радиозавода появится новый комплекс — такую информацию сайту "Алтайская недвижимость" предоставил Владислав Рыжков, глава строительной компании "Оптимум", выкупивший участок.
В собственности предпринимателя сейчас около 50 соток земли. Порядка 80% территории уже расчищено от остатков старых конструкций и мусора — завершить эти работы планируют в рамках предстоящего строительного сезона.
Будущий комплекс, по предварительным расчетам, займет 10–12 тыс. кв. метров. Итоговая площадь будет уточняться после принятия решений по благоустройству. Проект предусматривает смешанную застройку: часть помещений отведут под офисные пространства, часть — под апартаменты.
При разработке концепции и архитектурного облика проекта команда Рыжкова намерена опираться на опыт новосибирских специалистов, участвовавших в создании апарт‑комплекса "Фридом".
«Мы хотим четко понимать и учитывать, какие решения сработали, а от каких лучше отказаться», — подчеркнул предприниматель.
Перспективность локации на проспекте Калинина Владислав Рыжков объяснил двумя ключевыми факторами. Во-первых, это близость к центру города, а во-вторых, нехватка качественных объектов недвижимости, в том числе для сотрудников расположенных поблизости промышленных предприятий.
Старт активной фазы строительства застройщик связал с улучшением рыночной ситуации, которое ожидается после снижения ключевой ставки Центробанка до 10–12%. Напомним, на текущий момент она составляет 15%.
Сейчас развитие отрасли во многом зависит от программ льготной ипотеки, однако их масштабов недостаточно для устойчивого роста.
«Когда ипотека станет доступна большим категориям граждан, рынок стройки заработает. Оживут отдельные его направления, в том числе строительство коммерческой недвижимости», — отмечает бизнесмен.
На текущем этапе компания сосредоточена на подготовке участка: ведется проработка проектных решений и решаются вопросы подключения объекта к инженерным сетям.
Барнаульский радиозавод "Луч" создан в 1943 году на базе эвакуированного из Канибадама предприятия. В военные годы выпускал танковые радиостанции, в последующие десятилетия — радиотрансляционную и связную аппаратуру. В 1966-м для ОКБ построили отдельное здание.Ранее сообщалось, что аварийную двухэтажку с "Марией-Ра", которую не хотели сносить, могут демонтировать. Известно, что из дома уже съехал один из арендаторов.
Т.е. никогда, в одно слово можно было сказать.
11:56:55 10-04-2026
Апартаменты нужны например в бывшем ЦУМе, концепция апартаментов - шаговая доступность к деловой или исторической части города и возможность пользоваться всеми благами цивилизации в одном здании. А радиозавод - на отшибе. Так и говорите построим дешевый хостел.
12:18:25 10-04-2026
Гость (11:56:55 10-04-2026) Апартаменты нужны например в бывшем ЦУМе, концепция апартаме... Тудой можна индейцев селить с Мелажки
14:01:55 10-04-2026
Гость (12:18:25 10-04-2026) Тудой можна индейцев селить с Мелажки... Индейцев или индийцев, вот в чем вопрос!?
14:07:05 10-04-2026
Гость (14:01:55 10-04-2026) Индейцев или индийцев, вот в чем вопрос!?... Скажи человеку "джимми джимми ача ача":
Если начнёт танцевать - индиец.
Если кинет томагавк - индеец.
Если взорвётся - ближнеазиат.
16:01:34 10-04-2026
Гость (14:01:55 10-04-2026) Индейцев или индийцев, вот в чем вопрос!?... Не принципиально
15:50:42 10-04-2026
Гость (11:56:55 10-04-2026) Апартаменты нужны например в бывшем ЦУМе, концепция апартаме... Прости нас ,любимый город!
12:03:30 10-04-2026
в смысле они там жилье хотят построить?)))
а лечится ходить в поликлинику на калинина, которая развалилась
13:41:54 10-04-2026
обезъяна (12:03:30 10-04-2026) в смысле они там жилье хотят построить?)))а лечится ходи... На кулагина. Там ближе. Про Калинина можно забыть, скоро самовоспламенится.
14:35:51 10-04-2026
Администрация. (13:41:54 10-04-2026) На кулагина. Там ближе. Про Калинина можно забыть, скоро сам... Спасибки)))
15:42:31 10-04-2026
Администрация. (13:41:54 10-04-2026) На кулагина. Там ближе. Про Калинина можно забыть, скоро сам... жить рядом с железной дорогой таксе
13:30:35 10-04-2026
аппарт-комплекс - бордель что ли откроют?
14:00:55 10-04-2026
Гость (13:30:35 10-04-2026) аппарт-комплекс - бордель что ли откроют?... Ну а что ты думал? Завод что-ли снова откроют?
14:07:50 10-04-2026
Гость (13:30:35 10-04-2026) аппарт-комплекс - бордель что ли откроют?... Ну какой бордель? Обычный массажный салон. С окончанием.
13:51:27 10-04-2026
А у нас кроме офисов и апартаментов производство какое то создаётся?Был радиозавод и всё, теперь там будет невесть что.Строим одни офисы-то у Ковша,то у Барнаулки,то вместо радиозавода.Мы чем жить собираемся?Все в офисах сидеть будем?
14:00:14 10-04-2026
Афиноген (13:51:27 10-04-2026) А у нас кроме офисов и апартаментов производство какое то со... Не мешай процессу! В стане идет активно деиндустриализация. Правящему классу необходимо срочно избавится от пролетариата - движущийся силы Революции.
14:48:36 10-04-2026
Гость (14:00:14 10-04-2026) Не мешай процессу! В стане идет активно деиндустриализация. ... Похоже, всю промышленную зону хотят превратить в жилую. Под предлогом близости к центру. Это бы ладно! Но где людям работать? Разве стране лишние предприятия, которые могут производить радиотовары всякого назначения? Стоило Маску что-то отключить, как многие процессы замедлились, как сообщают в сводках. И альтернатива не очень-то готова.
14:57:12 10-04-2026
Гость (14:48:36 10-04-2026) Похоже, всю промышленную зону хотят превратить в жилую. Под ... Соглашусь с вами ,сотни раз об этом писал в коментах ,заводы нужно строить ,а у нас кроме туркластеров и многоэтажек в головах похоже ничего нет ,ничего не производим своего и что интересно ,но сколько свиста про импортозамещение ,стыдоба и только .
15:10:25 10-04-2026
Гость (14:57:12 10-04-2026) Соглашусь с вами ,сотни раз об этом писал в коментах ,заводы... Ещё во время пандемии приятель, бывший барнаулец , а в то время житель Иерусалима, на вопрос, где работает жена, рассказывал, что на производстве по изготовлению плат. То есть в каком-то мизерном государстве шириной 200км, всякие платы делают! А у нас, в столице мира, можно сказать, нет! Где справедливость?!!
14:50:06 10-04-2026
Афиноген (13:51:27 10-04-2026) А у нас кроме офисов и апартаментов производство какое то со... Ну в офисном здании можно программистов посадить, отечественную операционку разрабатывать. Если успешно, цивильный доход, не продажа недр.
15:36:35 10-04-2026
Гость (14:50:06 10-04-2026) Ну в офисном здании можно программистов посадить, отечествен... Вот только одно обстоятельство -если.А в этом кто то заинтересован?Да,я с вами полностью согласен и поддерживаю такой высокоинтеллектуальный способ зарабатывания денег и такой отличный прогресс.Я (да и все мы) за это.Но ,к сожалению ,решаем всё это не мы.
15:37:48 10-04-2026
Гость (14:50:06 10-04-2026) Ну в офисном здании можно программистов посадить, отечествен... Программисты в основном по домам сидят, на удаленке, их в офис не очень-то загонишь. Да и с развитием ИИ сколько их, айтишников будет востребовано... Всё меньше и меньше.
16:58:24 10-04-2026
вообще на месте радиозавода надо построить радиозавод
выпускать например электронику для комбайнов, тракторов,
до конца времен что ли будем китайское покупать то????
17:06:09 10-04-2026
майор (16:58:24 10-04-2026) вообще на месте радиозавода надо построить радиозаводвып...
А еще лучше построить там бордель и майоров выпускать пачками, с учетом всего процесса само собой. Таких майоров больше нигде не будет. Можно будет даже торговую марку замутить "Майор Барнаульский аутентичный. Больше такого бреда вы нигде не услышите." Понимаю, срок окупаемости будет долгий, но выхлоп... Да и первоначальных вложений по минимуму...
17:31:36 10-04-2026
Гость (17:06:09 10-04-2026) А еще лучше построить там бордель и майоров выпускать па... не смешно
20:27:19 10-04-2026
Гость (17:31:36 10-04-2026) не смешно... Понимаю. Вы только на бред майора ладошки вместе сводите. Так вам день смехопанорамы от однозвездного клоуна и не обещал. Так что сегодня не ваш праздник. Крепитесь и готовьтесь принимать участие в размножении "Майоров аутентичных".
09:10:25 11-04-2026
майор (16:58:24 10-04-2026) вообще на месте радиозавода надо построить радиозаводвып... Радиозавод выпускал не только электронику, но и отечественные стиральные машины автомат,Алтай.
18:02:08 10-04-2026
Это вам не по одному заводу в месяц открывать, новые рабочие места, служебное жилье, дворцы культуры. Это капитализм.
08:34:19 11-04-2026
Эта власть не для народа России. Уплотнительная застройка городов без детских садов, школ, гаражей, поликлиник и домов культуры. В правильном направлении двигаемся, надо чтобы люди только ели и спали и дрались друг с другом. А газа и нефти хватит на наш век.
15:06:54 11-04-2026
Ну вообще то радиозавод относился к предприятиям ВПК (я работал на нем) и выпускал для нашей армии средства радиотехнической разведки и РЭП. Но кому же эти изделия сейчас нужны? Понятно, что бордель нужнее!
18:04:42 11-04-2026
Какой следующий завод сгорит ради очередного апарт-комплекса или Марии-ра
18:12:57 14-04-2026
Гость (18:04:42 11-04-2026) Какой следующий завод сгорит ради очередного апарт-комплекса... Есть уже горелый сереброплавильный