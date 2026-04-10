10 апреля 2026, 11:27, ИА Амител

Руины радиозавода, сентябрь 2025 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На проспекте Калинина в Барнауле на месте сгоревшего радиозавода появится новый комплекс — такую информацию сайту "Алтайская недвижимость" предоставил Владислав Рыжков, глава строительной компании "Оптимум", выкупивший участок.

В собственности предпринимателя сейчас около 50 соток земли. Порядка 80% территории уже расчищено от остатков старых конструкций и мусора — завершить эти работы планируют в рамках предстоящего строительного сезона.

Будущий комплекс, по предварительным расчетам, займет 10–12 тыс. кв. метров. Итоговая площадь будет уточняться после принятия решений по благоустройству. Проект предусматривает смешанную застройку: часть помещений отведут под офисные пространства, часть — под апартаменты.

При разработке концепции и архитектурного облика проекта команда Рыжкова намерена опираться на опыт новосибирских специалистов, участвовавших в создании апарт‑комплекса "Фридом".

«Мы хотим четко понимать и учитывать, какие решения сработали, а от каких лучше отказаться», — подчеркнул предприниматель.

Перспективность локации на проспекте Калинина Владислав Рыжков объяснил двумя ключевыми факторами. Во-первых, это близость к центру города, а во-вторых, нехватка качественных объектов недвижимости, в том числе для сотрудников расположенных поблизости промышленных предприятий.

Старт активной фазы строительства застройщик связал с улучшением рыночной ситуации, которое ожидается после снижения ключевой ставки Центробанка до 10–12%. Напомним, на текущий момент она составляет 15%.

Сейчас развитие отрасли во многом зависит от программ льготной ипотеки, однако их масштабов недостаточно для устойчивого роста.

«Когда ипотека станет доступна большим категориям граждан, рынок стройки заработает. Оживут отдельные его направления, в том числе строительство коммерческой недвижимости», — отмечает бизнесмен.

На текущем этапе компания сосредоточена на подготовке участка: ведется проработка проектных решений и решаются вопросы подключения объекта к инженерным сетям.

Барнаульский радиозавод "Луч" создан в 1943 году на базе эвакуированного из Канибадама предприятия. В военные годы выпускал танковые радиостанции, в последующие десятилетия — радиотрансляционную и связную аппаратуру. В 1966-м для ОКБ построили отдельное здание.