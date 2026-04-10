На Камчатке ищут группу из семи туристов, пропавших после ссоры в походе
В последний раз путешественники выходили на связь три дня назад
10 апреля 2026, 07:44, ИА Амител
На Камчатке спасатели начали поиски семи туристов, которые пропали во время похода по природному парку Налычево. Связь с группой отсутствует уже около трех дней, при этом путешественники находились в труднодоступной местности и не имели необходимого снаряжения для автономного выживания, пишет Amur Mash.
По данным организатора, группа вышла на маршрут 28 марта из поселка Пиначево. Спустя несколько дней, 3 апреля, между участниками произошел конфликт, после которого туристы разделились: часть продолжила движение по запланированному маршруту, другая — решила пойти более коротким путем.
В последний раз путешественники выходили на связь три дня назад. Их видели в районе водопада на реке Шумной — оттуда они планировали за один день добраться до Авачинского перевала. По имеющейся информации, у туристов не было ни палаток, ни спутникового телефона. Не исключается, что они могли попасть в пургу.
По плану группа должна была вернуться 10 апреля, однако из-за большого количества снега передвижение в этом районе может быть затруднено.
К поисковой операции уже приступили сотрудники МЧС совместно с работниками Налычевского парка. Они направились сразу в три точки: к водопаду на реке Шумной, где туристов видели в последний раз, а также в районы Авачинского и Корякского перевалов.
Ранее сообщалось, что после таинственной пропажи семьи Усольцевых жители района Манской петли в Красноярском крае массово распродают свои дома. За последние полгода количество объявлений о продаже участков выросло в два раза.
07:54:58 10-04-2026
Страсти какие.
08:18:51 10-04-2026
Орден Дятлова. Однозначно.
Добровольные мученики туризма.
08:20:07 10-04-2026
нежные какие.. перессорились.. обиделись
09:30:40 10-04-2026
Гость (08:20:07 10-04-2026) нежные какие.. перессорились.. обиделись... там самое медвежье время... свежий турист пошел...
для начала прикопают, чтоб протухли... только по запаху искать...
12:06:00 10-04-2026
Гость (08:20:07 10-04-2026) нежные какие.. перессорились.. обиделись... я ж грю, малолетние истерички
09:14:56 10-04-2026
К Наговицыной шли. Похоже встретились.
10:48:04 10-04-2026
Без палаток? Там везде отели? Ночевать возле костра с 28.03 по 10.04? Или я что-то не понимаю?