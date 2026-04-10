На Камчатке ищут группу из семи туристов, пропавших после ссоры в походе

В последний раз путешественники выходили на связь три дня назад

10 апреля 2026, 07:44, ИА Амител

На Камчатке спасатели начали поиски семи туристов, которые пропали во время похода по природному парку Налычево. Связь с группой отсутствует уже около трех дней, при этом путешественники находились в труднодоступной местности и не имели необходимого снаряжения для автономного выживания, пишет Amur Mash.

По данным организатора, группа вышла на маршрут 28 марта из поселка Пиначево. Спустя несколько дней, 3 апреля, между участниками произошел конфликт, после которого туристы разделились: часть продолжила движение по запланированному маршруту, другая — решила пойти более коротким путем.

В последний раз путешественники выходили на связь три дня назад. Их видели в районе водопада на реке Шумной — оттуда они планировали за один день добраться до Авачинского перевала. По имеющейся информации, у туристов не было ни палаток, ни спутникового телефона. Не исключается, что они могли попасть в пургу.

По плану группа должна была вернуться 10 апреля, однако из-за большого количества снега передвижение в этом районе может быть затруднено.

К поисковой операции уже приступили сотрудники МЧС совместно с работниками Налычевского парка. Они направились сразу в три точки: к водопаду на реке Шумной, где туристов видели в последний раз, а также в районы Авачинского и Корякского перевалов.

