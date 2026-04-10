Должна была родить в июне. Погибшая в жуткой аварии жительница Бийска была беременна

Летом семья ожидала рождение третьего ребенка

10 апреля 2026, 08:48, ИА Амител

Погибшая девушка / Фото: из личного архива героя публикации / "КП-Алтай"

В Бийске стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего утром 7 апреля на улице Дубильной. В аварии погибла 28-летняя женщина, а также ее нерожденный ребенок, пишет "КП-Алтай".

По предварительным данным, столкнулись три автомобиля. 30-летний водитель Mercedes при развороте не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем Changan, за рулем которого находилась женщина. В этот момент она совершала обгон. После удара автомобиль перевернулся и был отброшен на припаркованный ВАЗ-2111.

Mercedes лишился переднего бампера и колеса, "Лада" получила незначительные повреждения, а Changan оказался сильно деформирован, у машины выбито лобовое стекло.

«Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась до приезда скорой», — сообщил главный врач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов.

Отмечается, что другим участникам ДТП медицинская помощь не потребовалась.

Как пишут в группе "Жесть на дорогах", погибшая Марина — мать двоих детей в возрасте 2 и 9 лет. 11 апреля ей должно было исполниться 29 лет. В июне семья ожидала рождение третьего ребенка.

«Срок рожать стоял в начале июня. В момент ДТП Марина ехала от своей мамы на очередную консультацию в больницу. Ремень безопасности обтягивал ей живот. Из-за боли она не пристегивалась. Это и стало причиной гибели», — сообщают в группе "Жесть на дорогах".

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что три жителя Алтая погибли в страшном ДТП. Их машину сплющило между грузовиками.