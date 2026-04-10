Должна была родить в июне. Погибшая в жуткой аварии жительница Бийска была беременна
Летом семья ожидала рождение третьего ребенка
10 апреля 2026, 08:48, ИА Амител
В Бийске стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего утром 7 апреля на улице Дубильной. В аварии погибла 28-летняя женщина, а также ее нерожденный ребенок, пишет "КП-Алтай".
По предварительным данным, столкнулись три автомобиля. 30-летний водитель Mercedes при развороте не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем Changan, за рулем которого находилась женщина. В этот момент она совершала обгон. После удара автомобиль перевернулся и был отброшен на припаркованный ВАЗ-2111.
Mercedes лишился переднего бампера и колеса, "Лада" получила незначительные повреждения, а Changan оказался сильно деформирован, у машины выбито лобовое стекло.
«Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась до приезда скорой», — сообщил главный врач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов.
Отмечается, что другим участникам ДТП медицинская помощь не потребовалась.
Как пишут в группе "Жесть на дорогах", погибшая Марина — мать двоих детей в возрасте 2 и 9 лет. 11 апреля ей должно было исполниться 29 лет. В июне семья ожидала рождение третьего ребенка.
«Срок рожать стоял в начале июня. В момент ДТП Марина ехала от своей мамы на очередную консультацию в больницу. Ремень безопасности обтягивал ей живот. Из-за боли она не пристегивалась. Это и стало причиной гибели», — сообщают в группе "Жесть на дорогах".
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что три жителя Алтая погибли в страшном ДТП. Их машину сплющило между грузовиками.
08:58:24 10-04-2026
Вот вам и причина. Не пристёгнутый ремень.
10:22:39 10-04-2026
Гость (08:58:24 10-04-2026) Вот вам и причина. Не пристёгнутый ремень.... Ремень не всегда спасает. Я остался жив когда-то из-за непристегнутого ремня, вылетел из машины через лобовое. Хотя всегда пристегиваюсь. Пристегнутый водитель получил не совместимые с жизнью повреждения именной из-за ремня. Разломало все ребра и вызвало отрыв от сердца аорты. Спасает соблюдение правил ДД и внимательность
09:05:25 10-04-2026
Из написанного я понял только одно - она была беременна, поэтому не виновата. На эту статью очень желательно получить комментарии ГИБДД.
09:41:14 10-04-2026
25 лет водительского стажа (09:05:25 10-04-2026) Из написанного я понял только одно - она была беременна, поэ... при развороте мерин никак быстро двигаться не мог.
и чтоб вхлам раздолбать Changan - двигаться надо быстро.
виноватым назначут копейку, так думаю.
16:46:48 10-04-2026
Musik (09:41:14 10-04-2026) при развороте мерин никак быстро двигаться не мог.и чтоб... Да не в хлам он, судя по повреждениям просто перевернулся, с виду страшно, но больше косметически. Я мимо проезжал, кости целы, салон не деформирован, подушки сработали, была бы пристёгнута, отделалась бы парой царапин и ушибов. А так вылетела, тело лежало в нескольких метрах дальше от машины.
09:12:11 10-04-2026
дело не в рмене.
дело в водителе мерседеса, которому в детстве сдвг не лечили, а просто считали активным и любознательным ребенком
10:03:48 10-04-2026
В этот момент она совершала обгон.------- вот как так можно - одна на предпоследнем сроке обгоны совершает, другая коояску выставляет перед самокатами... Ну береженого бог бережет, как говорится в народной мудрости!
10:24:58 10-04-2026
Гость (10:03:48 10-04-2026) В этот момент она совершала обгон.------- вот как так можно ... мудрости вам и не хватает, очень
10:47:03 10-04-2026
Гость (10:24:58 10-04-2026) мудрости вам и не хватает, очень...
А когда с ним подобное случится, скажет что ему там солнце глаза ослепило и прочее. Столько умных людей кругом, а в думу свои кандидатуры не предлагают.
10:42:47 10-04-2026
Гость (10:03:48 10-04-2026) В этот момент она совершала обгон.------- вот как так можно ... Какие обгоны, 30-40 км/ч не больше по городу, тем более без ремня и на таком сроке беременности. Себя нужно беречь в первую очередь!
13:06:19 10-04-2026
почему женщину с двумя детьми, беременную третьим продолжают называть девушкой
13:46:41 10-04-2026
а разве нет закона запрещающего беременным садиться за руль? при беременности женщина не в состоянии контролировать дорогу, не в состоянии работать. Поэтому государство больничный и выдает по беременности и родам. За руль сесть - прямое нарущшение
01:52:36 11-04-2026
майор (13:46:41 10-04-2026) а разве нет закона запрещающего беременным садиться за руль?... ну и как бы головой то думать нужно. вопрос почему не спасли плод-то? в его 6 мес. гистации есть шанс хороший на выхаживание и выживание без инвалидности! срочное КС тем более мать уже не нуждается в анестетиках, это дело буквально 5 минут!! очень странно.... сколько мин скорая ехала к пострадавшей и на каком уровне терминации она была при обследовании? а при неонатологической реанимационной бригаде это вообще обычнейшая операция. И ребенка могли спасти!
19:37:16 10-04-2026
Люди, не будьте идиотами, берегите хотя бы себя и своих близких!