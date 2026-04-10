Мокрый снег и +14. Какая погода ждет жителей Алтайского края 10 апреля

В Барнауле осадки ожидаются во второй половине дня

10 апреля 2026, 06:00, ИА Амител

Весенний дождь в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Днем 10 апреля местами по югу Алтайского края температура составит +9...+14 градусов. В целом по краю +3...+8 градусов. Такой прогноз сделали в региональном Гидрометцентре.

Синоптики обещают небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, также возможны гололедные явления. В утренние часы местами туман. Ветер восточный с переходом в северный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается +3...+5 градусов. Во второй половине дня небольшой дождь, возможен мокрый снег. Ветер подует восточный с переходом в северный, 5–10 м/с.