Мокрый снег и +14. Какая погода ждет жителей Алтайского края 10 апреля
В Барнауле осадки ожидаются во второй половине дня
10 апреля 2026, 06:00, ИА Амител
Весенний дождь в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Днем 10 апреля местами по югу Алтайского края температура составит +9...+14 градусов. В целом по краю +3...+8 градусов. Такой прогноз сделали в региональном Гидрометцентре.
Синоптики обещают небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, также возможны гололедные явления. В утренние часы местами туман. Ветер восточный с переходом в северный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле ожидается +3...+5 градусов. Во второй половине дня небольшой дождь, возможен мокрый снег. Ветер подует восточный с переходом в северный, 5–10 м/с.
Зима злодейка не уйдёт пока все не установят мах (б. Ванга) ))))