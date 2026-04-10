Глава Барнаула поручил запустить в городе трамвай местной сборки "Гранит"
Вагон приспособлен к сибирским погодным условиям — в салоне установлено девять отопителей, а также автоматическая система микроклимата
10 апреля 2026, 12:06, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк дал поручение комитету по дорожному хозяйству и транспорту проработать вопрос аренды городским электротранспортным предприятием вагона "Гранит" для эксплуатации, сообщает мэрия.
Кроме того, руководству МУП "Горэлектротранс" необходимо организовать проведение капитально-восстановительного ремонта трамваев на базе ГК "Союз".
Напомним, глава группы компаний "Союз" Владимир Отмашкин в 2023 году решил организовать сборку пассажирских трамвайных вагонов. В 2024-м в Барнауле представили первый экземпляр: "Гранит" установили на площади Свободы, чтобы все желающие смогли с ним ознакомиться.
Вячеслав Франк назвал появление "Гранита" знаковым событием для Барнаула и Алтайского края. Он отметил, что такой вид транспорта очень важен для города — ежедневно на линию выходит 100 единиц электротранспорта, это 30% пассажироперевозок. Вместе с тем электротранспорт нуждается в обновлении, а "Гранит" стал еще одним шагом на пути к этому.
«Вагон прошел все технические испытания и обкатку по трамвайным маршрутам города, в настоящее время продолжается оформление документации», — подчеркнули в администрации.
Барнаульцы неоднократно видели трамвай на улицах города и в 2024 году, и в 2025-м. Пустой вагон ехал без остановок, изнутри его салон был подсвечен яркими огнями.
"Гранит" имеет низкопольный тип кузова, длина — около 16 метров, ширина — 2,5 метра, высота — 3,8 метра. Общая вместимость вагона — 145 человек, количество мест для сидения — 39.
Трамвай приспособлен к сибирским погодным условиям — в салоне установлено девять отопителей, а также автоматическая система микроклимата салона и кабины. Кузов исполнен из нержавеющего металла, в экстерьере и интерьере применен алюминий и пластик. В вагоне установлено современное мультимедийное оборудование и силовые агрегаты.
Ранее власти Барнаула сообщили, что в городе тестируют новый автобус, работающий на природном газе. Отказ от дизельного топлива позволит снизить расходы и позитивно скажется на экологии.
12:11:29 10-04-2026
Не нужен этот зоопарк разных марок трамваев, пусть Татра своё доездит, далее покупать трамваи в Белоруссии которые уже сегодня есть на линиях. А гранит не нужен, на него и запчасти другие, и обслуживание. Достаточно белорусов, они отличные.
12:15:33 10-04-2026
Объясните мне, почему у нас ничего не делается без поручений всяких глав?
Неужто в какой-нибудь амэрике-эуропе их главы тоже этим занимаются?
12:37:23 10-04-2026
Гость (12:15:33 10-04-2026) Объясните мне, почему у нас ничего не делается без поручений... Глава - всему голова.
11:15:16 11-04-2026
Гость (12:37:23 10-04-2026) Глава - всему голова.... Точно. Но больше подходит пословица "каков поп такой и приход".
12:50:29 10-04-2026
Гость (12:15:33 10-04-2026) Объясните мне, почему у нас ничего не делается без поручений... Азиатчина. Помещики, холопы...
13:28:19 10-04-2026
Гость (12:15:33 10-04-2026) Объясните мне, почему у нас ничего не делается без поручений...
Потому что опять на подходе пасха, родительский день, майские и нам напоминают о нашем "Граните". Следующее напоминание будет в следующем году...
13:55:55 10-04-2026
Гость (12:15:33 10-04-2026) Объясните мне, почему у нас ничего не делается без поручений...
если бы вы знали, какая бюрократия в амэрике и эуропе, вы бы такую глупость не писали)))
12:15:58 10-04-2026
дороги сделайте !!!!!!! глава Барнаула
19:29:28 10-04-2026
Гость (12:15:58 10-04-2026) дороги сделайте !!!!!!! глава Барнаула... Вот вы замахнулись. За 1000 лет не сделали. Вы ставите нереальные задачи. Хоть бы пыль с улиц убрали.
23:41:27 10-04-2026
Гость (19:29:28 10-04-2026) Вот вы замахнулись. За 1000 лет не сделали. Вы ставите нереа... чтобы пыли-грязи на улицах не было, надо чтобы ее (пыль-гразь) не завозили. А это невыгодно. Ибо грязь с Оби бесплатно, реагенты стоят денег. НО! можно реагенты смешать с грязью, тогда денег получишь столько же, а затратишь вдвое меньше.
А вы живите с этой грязью вечно, дорогие барнаульчане. Потому что мы грязью забьем ваши ливневки, квартиры, офисы, ну и легкие. Но нам, как водится, пофиг.
Всех с Пасхой. Живите счастливо
23:12:53 10-04-2026
Гость (12:15:58 10-04-2026) дороги сделайте !!!!!!! глава Барнаула... Хыхы. Теперь максимум наверно что будет это ямочный ремонт
12:36:29 10-04-2026
Ого, куда так разогнались то, так и до обещаний про скоростной поезд до Новосибирска не далеко
15:25:07 10-04-2026
Гость (12:36:29 10-04-2026) Ого, куда так разогнались то, так и до обещаний про скоростн... Да и этих обещаний уже было...
12:46:59 10-04-2026
А почему арендовать! Если производитель хочет пусть запустит трамвай в эксплуатацию и докажет его выгодность по сравнению с остальным составом!
12:54:05 10-04-2026
Где бело-синие трамваи? Сгнили, так как деталей на них нет. Белорусские трамваи не ходят по 7 маршруту, Почему? И на фото ступеньки перед вагоном для кого? Чтоб чинуши ножки высоко не задирали?
13:06:29 10-04-2026
Гость (12:54:05 10-04-2026)
Позавчера проехал на белорусском трамвае по 7 маршруту
13:03:22 10-04-2026
Нужен беспилотный от. Зашёл ладонь приложил на терминал - рассчитался. А лучше бесплатный.
13:57:45 10-04-2026
Гость (13:03:22 10-04-2026)ладонь приложил на терминал - рассчитался. Заодно и проголосовал за Сами Знаете Какую Партию
13:13:20 10-04-2026
наконец то. Свое производство это не только трамваи а масса ТО к ним, грузовые трамваи, снегоуборочные трамваи, трасваи ремонта путей итд итп. Будет свое производство - будет расширяться сеть трамваев, будет и метро в будущем. составы метро это те же самые трамваи.
14:35:04 10-04-2026
майор (13:13:20 10-04-2026) наконец то. Свое производство это не только трамваи а масса ... Свое производство-это, безусловно, отлично. Только вот кто будет работать на этом своем производстве? Как минимум нужны слесари, сварщики, электрики, электромеханики. Мужики с рабочими специальностями. Те же сварщики предпочитают работать вахтой на Севере, т.к. там масса льгот и зарплата на порядок выше, чем у нас. Чтобы к производству трамваев привлечь людей с рабочими специальностями, необходимо их заинтересовать высоким уровнем зарплаты, льготами, современными и безопасными условиями труда. Готов работодатель все это предоставить? Сомневаюсь.
16:11:51 10-04-2026
майор (13:13:20 10-04-2026) наконец то. Свое производство это не только трамваи а масса ... Электробусы победют..
19:32:28 10-04-2026
майор (13:13:20 10-04-2026) наконец то. Свое производство это не только трамваи а масса ... Вот вас, батенька, понесло. Метро вам подавай. Тут развязку кое-как развязали. Метро, Худмузей, речпорт и пр. если и появятся, то только в рассказах Ильфа и Петрова.
13:14:51 10-04-2026
глава группы компаний "Союз" Владимир Отмашкин в 2023 году решил организовать сборку пассажирских трамвайных вагонов
государство должно как минимум половину затрат этой группы взять на себя
13:20:54 10-04-2026
Нормальный трамвай.
если он новый и едет то мне пофиг кто его запустил, кто кому поручил, чем его ремонтировать.
Главное тепло и дождь не капает , остальное проблемы Гоэлектронтрагсплрта
13:35:01 10-04-2026
такие широкие стойки не закрывают обзор водителю?
14:28:54 10-04-2026
виды испытаний вагонов:
- статические на прочность;
- на прочность при соударении;
- ходовые прочностные;
- ходовые динамические
какие из них уже пройдены?
- на сопротивление усталости.
14:29:01 10-04-2026
Надо конечно всё самим производить и в другие города продавать, тогда у нас в городе экономика наладится!
14:31:28 10-04-2026
Да пусть делает, что вам, жалко что ли? Только чтобы как на картинке. С выдвижными входными ступеньками))) Раз презентовал в таком виде, значит, изготавливай в точности!
14:51:40 10-04-2026
Николаевич говорит: «Генрихович, возьми мои трамваи, что зря деньги влупил, их разработку, так сказать, по-братски...»
15:38:25 10-04-2026
Так в итоге кто у нас в Барнауле собирает эти трамваи? На самом деле выпуск такой продукции это очень смелый и ответственный шаг! Такому производству необходимо оказывать поддержку со всех сторон.
15:57:59 10-04-2026
Прелести вахты на севере не надо мне втирать. Слесаря и сварщики у нас в крае найдутся.
а вот край мог бы и помочь производству. Часть затрат на себя взять. Что то вроде беспроцентного студенческого кредита - идут деньги на зарплаты а когда поток выпуска наладится процент от продаж трамваев гасит кредит
16:13:24 10-04-2026
Симпатишный
17:56:44 10-04-2026
трамваи много дохода не приносят...
18:51:25 10-04-2026
Трамваи это да.А вот с лифтами которые в Барнауле нужно менять 1000 и ещё сотни где брать? Не задумался Голова и его помощнички? А нужно и это уже сегодня а завтра все дома останутся без лифтов. Так ,что сегодня нужнее прожект или насущность и отсутствие лифтов.?