Глава Барнаула поручил запустить в городе трамвай местной сборки "Гранит"

10 апреля 2026, 12:06, ИА Амител

Первый барнаульский трамвай "Гранит" / Фото: пресс-центр мэрии

Глава Барнаула Вячеслав Франк дал поручение комитету по дорожному хозяйству и транспорту проработать вопрос аренды городским электротранспортным предприятием вагона "Гранит" для эксплуатации, сообщает мэрия.

Кроме того, руководству МУП "Горэлектротранс" необходимо организовать проведение капитально-восстановительного ремонта трамваев на базе ГК "Союз".

Напомним, глава группы компаний "Союз" Владимир Отмашкин в 2023 году решил организовать сборку пассажирских трамвайных вагонов. В 2024-м в Барнауле представили первый экземпляр: "Гранит" установили на площади Свободы, чтобы все желающие смогли с ним ознакомиться.



Вячеслав Франк назвал появление "Гранита" знаковым событием для Барнаула и Алтайского края. Он отметил, что такой вид транспорта очень важен для города — ежедневно на линию выходит 100 единиц электротранспорта, это 30% пассажироперевозок. Вместе с тем электротранспорт нуждается в обновлении, а "Гранит" стал еще одним шагом на пути к этому.

«Вагон прошел все технические испытания и обкатку по трамвайным маршрутам города, в настоящее время продолжается оформление документации», — подчеркнули в администрации.

Барнаульцы неоднократно видели трамвай на улицах города и в 2024 году, и в 2025-м. Пустой вагон ехал без остановок, изнутри его салон был подсвечен яркими огнями.

"Гранит" имеет низкопольный тип кузова, длина — около 16 метров, ширина — 2,5 метра, высота — 3,8 метра. Общая вместимость вагона — 145 человек, количество мест для сидения — 39.

Трамвай приспособлен к сибирским погодным условиям — в салоне установлено девять отопителей, а также автоматическая система микроклимата салона и кабины. Кузов исполнен из нержавеющего металла, в экстерьере и интерьере применен алюминий и пластик. В вагоне установлено современное мультимедийное оборудование и силовые агрегаты.

Ранее власти Барнаула сообщили, что в городе тестируют новый автобус, работающий на природном газе. Отказ от дизельного топлива позволит снизить расходы и позитивно скажется на экологии.