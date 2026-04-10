В Алтайском крае паводком подтопило 21 жилой дом

10 апреля 2026, 11:53, ИА Амител

Паводок в Алтайском крае / Фото: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

В Алтайском крае по‑прежнему сохраняются последствия паводка. Подтопленными остаются 21 жилой дом и 180 приусадебных участков, а также один низководный мост и четыре участка автодорог. Об этом 10 апреля рассказали в региональном МЧС.

Известно, что в селе Большеромановка подтоплено два дома, в поселке Сибирский Гигант — три дома, в населенном пункте Хабары — 11 домов, в населенном пункте Леньки — два дома, а также по одному дому — в Красногорском, поселке Нижняя Суетка и населенном пункте Хорошавка. Кроме жилых домов, подтоплены 180 приусадебных участков, один низководный мост и четыре отрезка автодорог.

Позитивная динамика наблюдается в поселке Промышленном Бийского района. Там после работы группировки МЧС России ситуация стабилизировалась, новых подтоплений не зафиксировано.

По данным специалистов, на большей части бассейна Верхней Оби по‑прежнему отмечается рост уровня воды.

«Для контроля обстановки в регионе развернули две оперативные группы ГУ МЧС России по Алтайскому краю — на территории Кытмановского и Хабарского районов. Для мониторинга ситуации задействовали беспилотные авиасистемы. Оперативные группы местных пожарно‑спасательных гарнизонов ведут постоянный контроль обстановки. Силы и средства краевой подсистемы РСЧС переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении ведомства.

Особая ситуация сложилась в райцентре Красногорском — там в зоне подтопления работают сотрудники пожарно‑спасательных подразделений совместно с представителями местной администрации. Они проводят подворовые обходы и беседы с жителями, уделяя повышенное внимание тем, кому может потребоваться помощь в подготовке к возможному подъему воды.