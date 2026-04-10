Появились кадры спасения туристов, найденных в горах на Камчатке
В настоящее время все пятеро выживших находятся на базе у подножья Авачинского вулкана
10 апреля 2026, 12:42, ИА Амител
На Камчатке завершилась эвакуация туристов, потерявшихся во время похода по Налычевскому природному парку. Пятерых участников группы доставили на базу у подножья Авачинского вулкана, при этом подтверждена гибель двух человек 2001 и 2003 годов рождения.
Кадры спасательной операции опубликовали ГУ МЧС России по Камчатскому краю. На них зафиксирован момент эвакуации туристов, которые находились в горах без палаток. В настоящее время все пятеро выживших находятся на базе у подножья Авачинского вулкана, куда их доставили спасатели.
Ранее сообщалось, что группа из девяти человек вышла на маршрут 28 марта из поселка Пиначево. 3 апреля между участниками произошел конфликт, после которого туристы разделились: двое ушли по сокращенному маршруту, забрав с собой палатку и спутниковый телефон, а остальные продолжили путь без необходимого снаряжения.
Связь с основной группой пропала после 7 апреля. Последний раз туристов видели в районе водопада на реке Шумной, откуда они направлялись к Авачинскому перевалу. Позднее спасатели обнаружили участников похода: двое из них погибли, еще пятеро были найдены с признаками серьезного обморожения.
13:38:01 10-04-2026
и счет за гос услуги. п самому высокому тарифу.
мамашки с папашками и деток богатенькие, раз по камчаткам летают
14:47:33 10-04-2026
Гость (13:38:01 10-04-2026) и счет за гос услуги. п самому высокому тарифу.мамашки с... С тех двух которые ушли с палаткой и оставили всех оставшихся в опасном положении.
14:25:02 10-04-2026
Надо с тех кто их без связи и палатки оставил взыскать!
14:43:36 10-04-2026
Мутная какая-то история. Если у них одна палатка на всех, то куда 7 человек, без палатки поперлись, да ещё и через перевал. Допускаю что они в снежных фигвамах ночевали, но их ещё построить нужно, а это время и не всегда подходящий снег есть... Короче турклуб прикольный, организация и команда-огонь...
16:38:49 10-04-2026
Безголовые ..в подштаниках каких то на северный полюс
01:32:33 11-04-2026
а можно рожи тех двух проклятых, которые у товарищей увели палатку и связь? это уголовка же
08:02:08 13-04-2026
Надеюсь что им выставят счет за спасение