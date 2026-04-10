Появились кадры спасения туристов, найденных в горах на Камчатке

10 апреля 2026, 12:42, ИА Амител

На Камчатке завершилась эвакуация туристов, потерявшихся во время похода по Налычевскому природному парку. Пятерых участников группы доставили на базу у подножья Авачинского вулкана, при этом подтверждена гибель двух человек 2001 и 2003 годов рождения.

Кадры спасательной операции опубликовали ГУ МЧС России по Камчатскому краю. На них зафиксирован момент эвакуации туристов, которые находились в горах без палаток. В настоящее время все пятеро выживших находятся на базе у подножья Авачинского вулкана, куда их доставили спасатели.

Ранее сообщалось, что группа из девяти человек вышла на маршрут 28 марта из поселка Пиначево. 3 апреля между участниками произошел конфликт, после которого туристы разделились: двое ушли по сокращенному маршруту, забрав с собой палатку и спутниковый телефон, а остальные продолжили путь без необходимого снаряжения.

Связь с основной группой пропала после 7 апреля. Последний раз туристов видели в районе водопада на реке Шумной, откуда они направлялись к Авачинскому перевалу. Позднее спасатели обнаружили участников похода: двое из них погибли, еще пятеро были найдены с признаками серьезного обморожения.