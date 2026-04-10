Владельцы заросших дачных участков могут получить штраф до 10 тысяч рублей

Самое крупное денежное взыскание грозит юридическим лицам

10 апреля 2026, 10:51, ИА Амител

Дача / Фото: из архива amic.ru

Владельцы дачных участков в России могут получить штраф до 10 тысяч рублей, если территория заросла сорняками и высокой травой. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

«В Московской области большое количество дачных участков, и у собственников есть обязанности по их содержанию. В частности, речь идет об участках, заросших сорняками и бурьяном. Владельцы должны понимать, что на законодательном уровне в таком виде содержать участок запрещено. Так, нарушение правил борьбы с растениями‑сорняками влечет предупреждение или наложение административного штрафа», — сказал собеседник издания.

Он уточнил размеры возможных штрафов: для обычных граждан они составят от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей, а для юридических лиц могут достигать 5–10 тысяч рублей.

Шапкин подчеркнул важность своевременного ухода за участком. По его словам, владельцы должны помнить, что заросшая бурьяном территория несет угрозу для соседних участков в пожароопасный период, ведь сухие заросли легко воспламеняются.

Шапкин подчеркнул важность своевременного ухода за участком. По его словам, владельцы должны помнить, что заросшая бурьяном территория несет угрозу для соседних участков в пожароопасный период, ведь сухие заросли легко воспламеняются.