Владельцы заросших дачных участков могут получить штраф до 10 тысяч рублей
Самое крупное денежное взыскание грозит юридическим лицам
10 апреля 2026, 10:51, ИА Амител
Владельцы дачных участков в России могут получить штраф до 10 тысяч рублей, если территория заросла сорняками и высокой травой. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
«В Московской области большое количество дачных участков, и у собственников есть обязанности по их содержанию. В частности, речь идет об участках, заросших сорняками и бурьяном. Владельцы должны понимать, что на законодательном уровне в таком виде содержать участок запрещено. Так, нарушение правил борьбы с растениями‑сорняками влечет предупреждение или наложение административного штрафа», — сказал собеседник издания.
Он уточнил размеры возможных штрафов: для обычных граждан они составят от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей, а для юридических лиц могут достигать 5–10 тысяч рублей.
Шапкин подчеркнул важность своевременного ухода за участком. По его словам, владельцы должны помнить, что заросшая бурьяном территория несет угрозу для соседних участков в пожароопасный период, ведь сухие заросли легко воспламеняются.
Отметим, что дачников также ждет крупный штраф за выращивание одного вида кактуса на участке. Кроме того, юрист перечислила растения, за которые грозит уголовная ответственность.
11:03:06 10-04-2026
Так вот что хочу сказать. Мало того что власти уже более десяти лет не исполняют решение суда об обеспечении участком многодетных в Бельмесёво водой, светом, газом и дорогами, так они (власти) ещё и апелляцию очередную в суд подали что это типа они не должны ничего делать. И штрафы 50000р за неисполнение решения суда власти отбивали в суде, говорили что всё делают для многодетных. А апелляция - это по сути всячески открещиваются от заботы о многодетных. То есть чтобы штрафы не платить они заботятся, а апелляция чтобы не заботится официально. Редакции стоило бы изучить эту тему, там верх цинизма и безответственности, который длится десятилетия.
14:17:15 10-04-2026
Гость (11:03:06 10-04-2026) Так вот что хочу сказать. Мало того что власти уже более дес... Иди ещё где попало купи участок,потом плачь дальше.
11:15:18 10-04-2026
Что вы все истерите? К 2030 году вам уже две тысячи паз сказали - всё будет!
13:04:22 10-04-2026
Хоть бы начали. У меня сосед на своем участке появлятся один раз в год. Походит, посмотрит и уезжает. Там к середине лета трава выше человеческого роста встаёт.
Ну не нужен тебе участок- ну продай.
13:50:27 10-04-2026
ща пройтись по дачам - каждого второго штрафуй. одних за костры других за траву
чую темы с гаражами и дачами не просто так поставили. Строй кампании идут большие. Людей выгонять будут и барнаул застраивать как шанхай - окно в окно, дверь в дверь