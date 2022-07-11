Активисты движения «Наш город» поздравили рубцовчан с Днём семьи, любви и верности

Общественники из «Нашего города» поздравляли жителей города с новым праздником, рассказывали рубцовчанам о его истории и дарили подарки.

Член движения Сергей Плешкань уверен: новый государственный праздник — это хороший повод поздравить не только те семьи, которые воспитали много детей, но и те, которые только собираются завести ребёнка.

Он и его коллега по движению Виталий Ясинский посетили семью Дмитрия и Дарью, воспитывающих двоих детей. Активисты пожелали семейного благополучия, счастья и здоровья и вручили памятные подарки.

Татьяна Игнатенко и Николай Невежин заглянули с подарками в гости к семье Куприяновых. И заодно поздравили их с 38-й годовщиной совместной жизни. Татьяна Ивановна и Сергей Васильевич воспитали двоих детей: двойняшек Михаила и Ирину.

Игорь Левин посетил многодетную семью из Рубцовска. Отец семейства служит в войсковой части и ушел добровольцем на специальную военную операцию, сейчас находится в госпитале в Самаре.

Ещё одну рубцовскую семью поздравил Евгений Зазнобин.

Фото: общественное движение «Наш город»

Инициативная группа движения «Наш город» поддержала участников торжественной программы ко Дню семьи, любви и верности, которая состоялась 8 июля на открытой площадке Дворца культуры «Тракторостроитель». Здесь чествовали лучшие семьи Рубцовска, победителей и призеров муниципального этапа краевой эстафеты «Согрей теплом родительского сердца». Участников праздника поздравила активист движения, член Союза писателей России Ольга Такмакова.

День семьи, любви и верности стал официальным праздником в 2022 году решением президент России Владимира Путина. Это будет способствовать укреплению родственных связей, заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни.