Алтайские дорожники показали, как работает скандальная весогабаритная рамка на Новом мосту

Внеплановую проверку весогабаритной рамки у Нового моста в Барнауле провели специалисты «Алтайавтодора» и алтайского Минтранса после публикации amic.ru. Напомним, в редакцию обратились грузоперевозчики из нескольких регионов Сибири, которые заявили, что прибор якобы «приписывает» лишние сантиметры грузовикам, из-за чего бизнесменов штрафуют на суммы от 100 тысяч рублей. В других регионах рамки якобы не видят никаких нарушений. 12 октября представители «Алтайавтодора» и Министерства транспорта вместе с корреспондентом amic.ru выехали к злополучной рамке и проверили корректность работы оборудования. Также сотрудники рассказали, как перевозчики периодически пытаются обмануть контролирующие органы.

Рамка не может ошибаться?

Бердский перевозчик Сергей Колосов рассказал amic.ru, что получил уже девять штрафов на Новом мосту в Барнауле. По словам его юриста Яны Глухих, предприниматель ездит по всей стране, но проблемы возникают только с измерителем в Барнауле. При этом Колосов имеет на руках результаты диагностики, которые показывают, что машина соответствует норме и не превышает высоту в четыре метра.

Однако, по словам специалистов «Алтайавтодора», рамка не может ошибаться, так как её работу регулярно проверяют специалисты. Последняя такая проверка была 18 августа. А 12 октября, специально для amic.ru, провели внеочередную проверку оборудования.

Рамка на Новом мосту в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина



Весогабаритная рамка измеряет машины автоматически — с помощью приборов, объясняет начальник службы весового контроля КГКУ «Алтайавтодор» Игорь Гулеватый. Она фиксирует самую высокую точку транспортного средства и если есть нарушение, то информация уходит в ГИБДД. А ведомство выписывает штраф.

При этом комплекс имеет допустимую погрешность в высоту +/- 6 сантиметров, в ширину +/- 10 сантиметров, а по длине +/- 60 сантиметров. Погрешность всегда отнимается в пользу водителя, говорит Гулеватый.

Во время объяснения к пункту весогабаритного контроля подъехал оранжевый КамАЗ. Чтобы проверить корректность работы оборудования, специалисты вручную замерили высоту и ширину грузовика с помощью рулетки, прошедшей поверку в метрологической организации. Измерения показали, что высота КамАЗа — 2,87 метра, длина — 7,65 метра, а ширина — 2,49 метра.

Затем машина проехала через рамку в обе стороны по мосту под пристальным взором экспертов. По пути «из Барнаула» рамка зафиксировала высоту КамАЗа в 2,86 метра, длину — 7,59 метра и ширину — 2,44 метра. А по дороге «в краевую столицу» — 2,87 метра, длину — 7,47 метра, ширину — 2,49 метра.

То есть цифры оказались практически идентичны ручному измерению и находились в пределах погрешности. Результаты показали, что рамка работает исправно, заключили специалисты.

Проверка рамки на Новом мосту в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина



Откуда тогда жалобы?

Контрольный прибор проверяют как минимум раз в три месяца, и проблем с ним быть не может, уверен Игорь Гулеватый. А водители жалуются на рамку, по его словам, потому что штрафы за нарушение слишком большие и перевозчикам тяжело с ними согласиться. Он отмечает: объехать мост по пути в Казахстан или в Рубцовск нельзя, ведь Старый мост закрыт для грузовых машин. Вот и приходится проезжать через измеритель и получать штрафы, объясняет эксперт.

«Кому хочется от 100 тысяч платить? Мы со своего региона предлагаем значительно снизить штрафы для тех, кто на 2-5 сантиметров превысил норматив. Но сейчас есть закон, административный кодекс, нам надо его соблюдать. Мы должны правильно взвешивать и измерять машины. Иначе создаётся угроза для дорог и других участников дорожного движения», — отметил Гулеватый.

Предприниматели периодически пытаются оспорить решения, рассказывает Гулеватый. Часто уже после попадания на камеру они уменьшают габариты фуры, отмечает он. Сделать это нетрудно, говорит эксперт. Так, уменьшить высоту машины можно поменяв колёса, убавив расстояние между осями, сменив седло на более низкое, опустив пневмоподвеску и так далее.

«Методов много. После устранения нарушения перевозчики проходят диагностику и пытаются доказать, что с машиной всё в порядке», — рассказывает начальник службы весового контроля «Алтайавтодора».

Почему бизнесменов штрафует только барнаульская рамка?

Если в других регионах предпринимателя якобы «не ловят» — ещё ни о чём не говорит, считает Гулеватый. По его словам, не везде выносят штрафы за нарушения. Многое зависит от конкретного региона, добавляет он.

«В Новосибирске периодически выносят штрафы, Омск выносит их постоянно. В Кемерове весы начали работать, но что-то у них пошло не так. Республика Алтай пока не построила ни одного комплекса. За каждым регионом закреплены полномочия по сохранению дорог, мы эту обязанность выполняем, обеспечиваем правильность работы приборов. У каждого свой владелец дорог и каждый регион делает по-своему», — рассказывает Гулеватый.

При этом специалисты признают, что многие предприниматели жалуются на чрезмерно жёсткий контроль в Алтайском крае. Однако, говорят эксперты, в регионе всего лишь пытаются соблюдать все требования и контролировать нормальную работу рамки. В конце концов, закон обязателен для исполнения, подчёркивают в «Алтайавтодоре».

Сколько сейчас рамок в крае?

Сейчас в Алтайском крае работают 13 пунктов весогабаритного контроля. Кроме Барнаула, они есть в Алтайском, Крутихинском, Залесовском, Рубцовском, Целинном, Бийском, Волчихинском, Баевском, Петропавловском, Курьинском районах (на трассах Мартыново — Тогул — Залесово, Алтайское — Ая — «Бирюзовая Катунь», Змеиногорск — Рубцовск — Михайловское — Кулунда — граница Новосибирской области).

До 2024 года рамок в Алтайском крае должно стать 17. По два объекта появится в 2023 и 2024 годах, отметил Гулеватый. В частности, власти планируют установить новые измерители в Белоярске, Заринске, Благовещенке, Крутихе и в Рубцовске.

При этом уже установленные комплексы собраны в России, но на основе комплектующих чешского производителя Camea. Из-за санкций пока неизвестно, какой производитель поставит комплексы в 2023-2-24 годах.

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