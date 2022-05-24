Алтайские предприниматели могут оформить бизнес-карты «Мир»

ВТБ приступил к выпуску бизнес-карт платёжной системы «Мир» для малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба банка. Их можно оформить в цифровом формате и на пластике, в отделениях ВТБ или онлайн. Карта работает в России и шести зарубежных странах.

Выпустить бизнес-карты «Мир» могут как действующие, так и новые клиенты ВТБ. При подключении одного из пакетов услуг для бизнеса карта выпускается бесплатно. В ближайшее время банк предоставит клиентам возможность перевыпустить на базе системы «Мир» ранее оформленные карты международных платёжных систем.

«ВТБ остаётся надёжным партнёром для бизнеса и обновляет линейку продуктов, чтобы соответствовать изменениям на рынке и новым потребностям клиентов. Бизнес-карты пользуются высоким спросом у предпринимателей − по итогам прошлого года ВТБ удвоил их выпуск, сегодня карты оформляет каждый четвёртый клиент среднего и малого бизнеса. И сегодня мы запустили один из самых ожидаемых продуктов — бизнес-карты на базе российской платёжной системы», — комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ (ПАО).

По словам представительницы ВТБ, функционал карты позволяет снимать и вносить наличные денежные средства, а также оплачивать покупки, в том числе в торговых сетях и интернете. Кроме того, владельцам бизнес-карт «Мир» ВТБ доступна программа кешбэка.

С помощью бизнес-карт ВТБ юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оплачивать расходы без выдачи наличных под отчёт и оформления платёжных поручений, а также в любой момент контролировать движение средств. Это удобный инструмент для представительских расходов, закупок для офиса, расчётов с партнёрами, выплат командировочных и др. К одному расчётному счёту доступен выпуск неограниченного количества бизнес-карт, как для руководителя, так и для сотрудников. Для каждой карты можно установить свой расходный лимит, в том числе по типам операций: на снятие наличных, оплату покупок в торговых сетях и онлайн.