Алтайские водители сообщают о том, что региональные трассы стали опасными из-за снега
По словам автомобилистов, сразу на нескольких дорогах снежный покров усложняет ситуацию
13 ноября 2022, 13:51, Илья Звягинцев
Водители в социальных сетях жалуются на состояние трасс в Алтайском крае. После снегопадов ездить по дорогам региона стало сложно.
О сильном гололеде сообщают с трассы Рубцовск — Земеиногорск. По словам автора сообщения, во время пути он увидел четыре слетевших с трассы автомобиля.
Тяжелая ситуация из-за снега сложилась на Заринской трассе, где не могут разъехаться фуры.
О нечищеных участках сообщают также с трассы Барнаул — Бийск и с дороги Косихинском районе.
Ранее синоптики предупреждали жителей и гостей региона об обильных осадках и сильном ветре.
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