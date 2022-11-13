Алтайские водители сообщают о том, что региональные трассы стали опасными из-за снега

Водители в социальных сетях жалуются на состояние трасс в Алтайском крае. После снегопадов ездить по дорогам региона стало сложно.

О сильном гололеде сообщают с трассы Рубцовск — Земеиногорск. По словам автора сообщения, во время пути он увидел четыре слетевших с трассы автомобиля.

Тяжелая ситуация из-за снега сложилась на Заринской трассе, где не могут разъехаться фуры.

О нечищеных участках сообщают также с трассы Барнаул — Бийск и с дороги Косихинском районе.

Ранее синоптики предупреждали жителей и гостей региона об обильных осадках и сильном ветре.