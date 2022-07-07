Алтайских водителей предупредили о детских шалостях с водой на Ивана Купалу

Госавтоинспекция Алтайского края напомнила водителям об опасных детских играх вблизи проезжей части 7 июля — в день Ивана Купалы.

«Особенно любят этот праздник дети, которые зачастую возле дороги обливают водой проезжающие автомобили. В силу своего возраста несовершеннолетние просто не осознают, что создают аварийные ситуации и рискуют своими жизнью и здоровьем», — отметили в ведомстве.

Водителей попросили проявить предельную внимательность, чтобы быть готовыми к неожиданному появлению детей на дороге.

Также ведомство обратилось к родителям с просьбой напомнить детям о безопасном поведении.

«Подобные шалости не раз заканчивались серьёзными дорожно-транспортными происшествиями, ведь вылитая из ведра на лобовое стекло автомобиля вода делает невидимыми для водителей как самих обливающих, так и других участников дорожного движения», — подчеркнули в региональной ГИБДД.