Алтайский край продолжит программу догазификации несмотря на санкции

Компания «Газпром газораспределение Барнаул» собирается максимально переориентироваться на импортозамещение, чтобы продолжить программу догазификации в Алтайском крае. Об этом сообщает телеканал «Толк».

Компания ранее уже сотрудничала с российскими производителями, но непростые экономические реалии сегодняшнего дня вынуждают это сотрудничество усилить.

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Сейчас деловые связи установлены с предприятиями Ульяновска и Омска, где изготавливаются котлы, бытовые приборы учёта газа и инструменты. К ним добавляются недавно открытый вологодский завод по производству котлов и трубный завод в Санкт-Петербурге. В России также имеются свои газовые плиты, производство которых открыто в Пермском крае. Кроме того, значительная часть дымоходов, необходимых для газификации, производится в Екатеринбурге и Брянске.

Подчёркивается, что программа догазификации края продолжит свою работу независимо от внешних факторов.

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Напомним, ранее США, страны Европейского союза и ряд других государств ввели несколько пакетов санкций против России. Среди них оказались ограничения в отношении оборонных компаний и российской нефтегазовой отрасли. Санкции были введены после того, как Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Кроме этого, с российского рынка ушли или приостановили свою деятельность ряд крупных международных компаний, таких как Microsoft, Intel, IKEA, McDonalds и прочие.