Алтайский край занял первое место в рейтинге регионов с самым дешевым бензином

Алтайский край стал лидером топ-10 регионов РФ с самым доступным бензином, свидетельствуют данные «ПромРейтинга».

Так, средняя цена за литр этого вида топлива в регионе в марте 2022 года составила 46,12 рубля за литр. Для сравнения: в целом по стране средняя стоимость 92-го бензина на тот момент была 47,49 рубля за литр.

Топ-10 регионов с самым дешёвым бензином:

• Алтайский край — 46,12 руб/литр

• Курганская область — 47,48 руб/литр;

• Новосибирская область — 47,58 руб/литр;

• Томская область — 47,79 руб/литр;

• Республика Марий Эл — 47,88 руб/литр;

• Республика Башкортостан — 48,16 руб/литр;

• Республика Татарстан — 48,3 руб/литр;

• Рязанская область — 48,43 руб/литр;

• Челябинская область — 48,53 руб/литр;

• Республика Мордовия — 48,57 руб/литр.

Агентство при этом отмечает, что ни одного «новичка» в рейтинге нет, а Алтайский край — по-прежнему в лидерах.

В то же время самый дорогой бензин оказался в Сахалинской (61,5 руб/литр) и Магаданской (61,45) областях, а также в Чукотском АО (61,3), Якутии (58,93) и на Камчатке (57,81).

В начале 2022 года Россия заняла второе место по доступности бензина среди стран Европы.