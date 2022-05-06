Алтайский Минтранс не отказывается от планов связать Барнаул и Южный трамвайной линией

Министерство транспорта Алтайского края намерено соединить город Барнаул и посёлок Южный трамвайной линией. Правда, произойдёт это только после строительства многоуровневой транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов за 3,9 миллиарда рублей. Об этом рассказал министр транспорта региона Антон Воронов во время онлайн-конференции на сайте правительства края.

Что известно о строительстве развязки?

Сейчас данный участок краевой столицы не справляется с потоком транспорта. В пиковые часы нагрузка достигает 38 тысяч автомобилей в сутки. После реконструкции участок сможет принимать до 68 тысяч машин. Планы по реконструкции участка обсуждались много лет. Мешало одно — отсутствие финансирования. Благодаря инфраструктурным кредитам правительства РФ амбициозный проект теперь удастся реализовать.

По словам Антона Воронова, развязка обеспечит беспрепятственное сообщение центра города, включая объекты нового жилищного строительства с его промышленной зоной и со спальными районами, расположенными в посёлке Южном. Кроме того, развязка обеспечит высокий трафик движения грузопассажирского транспорта между федеральными автомобильными дорогами А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан и Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией, а также ддополнительную связь с трассой А-321 Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница Республики Казахстан (в сторону Павлодара).

«Проектом предусмотрено дальнейшее развитие по строительству трамвайных путей», — отметил Антон Воронов.

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Почему в Барнауле уже много лет хотят построить трамвайную линию до посёлка Южного?

Идея не новая и городские власти заявляли о планах продлить трамвайную линию до Южного. Однако всё упиралось в отсутствие финансирования. Согласно проекту 2020 года, на строительство трамвайной линии было необходимо около 1,3 миллиарда рублей.