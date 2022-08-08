Алтайское село погружается в «туман» после ремонта дороги

Жители алтайского села Белово (Ребрихинский район) рассказали в паблике «Инцидент Барнаул», как ремонт главной улицы превратился из радости в кошмар.

«Старое вспученное болотистое покрытие переворошили, а сверху уложили известковый щебень. Этот щебень очень хрупкий и разрушается при непосредственном контакте с транспортными средствами, что приводит к образованию известкового порошка, который поднимается клубами над дорожным покрытием, — эта известь разносится по участкам и медленно оседает на растения, а также залетает в окна», — рассказал местный житель.

Сельчане жалуются на одышку и проблемы со здоровьем, особенно у астматиков. Также, по их словам, в носоглотке ощущается постоянное жжение.

«К правилам укладки тоже много вопросов: старое дорожное покрытие всё плывёт, образовались „родники“ на всём протяжении улицы, основание не усилено, связующее для щебня тоже отсутствует, дренаж отсутствует, щебень уложили в „лоток“, в котором будет стоять вода. Щебень утонет — это видно уже сейчас. Дорога продолжает плыть», — говорится в сообщении.

Жители села также отметили, что местные дорожники «на контакт не идут» и говорят, что «у них всё по нормам».