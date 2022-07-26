Amic.ru вошёл в лидеры рейтинга медиаресурсов Алтайского края

Российская компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Алтайского края по цитируемости за второй квартал (1 апреля — 30 июня) 2022 года. Согласно результатам исследования, amic.ru занял третье место в списке.

По подсчётам аналитиков, первое место удерживает ГТРК «Алтай», а на втором расположился «Банкфакс». На четвёртое место вышло издание «Бийский рабочий», а замыкает пятёрку лидеров «Вечерний Барнаул».

Рейтинг составлялся на основе Индекса цитируемости «Медиалогии», который представляет собой интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.