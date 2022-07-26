Amic.ru вошёл в лидеры рейтинга медиаресурсов Алтайского края
«Медиалогия» оценила цитируемость различных изданий региона на второй квартал 2022 года
Российская компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Алтайского края по цитируемости за второй квартал (1 апреля — 30 июня) 2022 года. Согласно результатам исследования, amic.ru занял третье место в списке.
По подсчётам аналитиков, первое место удерживает ГТРК «Алтай», а на втором расположился «Банкфакс». На четвёртое место вышло издание «Бийский рабочий», а замыкает пятёрку лидеров «Вечерний Барнаул».
Рейтинг составлялся на основе Индекса цитируемости «Медиалогии», который представляет собой интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.