Андрея Малахова обвинили в покупке и похищении героев для своих передач
Бывший сотрудник из команды ведущего рассказал о том, что задача авторов — специально провоцировать людей на эмоции
5 июля 2022, 19:10, Илья Звягинцев
Бывший сотрудник из команды телеведущего Андрея Малахова рассказал о том, на что готовы пойти телевизионщики ради зрелищности своих шоу. Его слова передаёт «Дни.ру».
Он отмечает, что авторы передач работают на износ и периодически крадут героев для своих программ.
«Перекуп и похищение будущих героев — нормальная практика. Иногда людям буквально говорят, что везут на Первый канал, а везут в студию „России-1“. Ну и наоборот», — заявил бывший сотрудник Малахова.
Он также добавил, что одной из основных задач для авторов программ является провоцирование героев на эмоции, чтобы они устраивали скандалы в прямом эфире.
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