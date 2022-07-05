Андрея Малахова обвинили в покупке и похищении героев для своих передач

Бывший сотрудник из команды телеведущего Андрея Малахова рассказал о том, на что готовы пойти телевизионщики ради зрелищности своих шоу. Его слова передаёт «Дни.ру».

Он отмечает, что авторы передач работают на износ и периодически крадут героев для своих программ.

«Перекуп и похищение будущих героев — нормальная практика. Иногда людям буквально говорят, что везут на Первый канал, а везут в студию „России-1“. Ну и наоборот», — заявил бывший сотрудник Малахова.

Он также добавил, что одной из основных задач для авторов программ является провоцирование героев на эмоции, чтобы они устраивали скандалы в прямом эфире.