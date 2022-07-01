Барнаульцы пожаловались на нетерпеливого водителя, который решил проехать по пешеходному мосту у Нового рынка

Водитель заехал в зону, где ходят люди, и двинулся к месту своего назначения

1 июля 2022, 20:10, Илья Звягинцев

Барнаульцы в социальных сетях пожаловались на водителя, который решил объехать пробку по пешеходному мосту у нового рынка. Пост горожане опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

«Сегодня на пешеходном мосту (Новый рынок) один умник решил, что не царское дело в пробках стоять», — написал автор сообщения.

Водитель иномарки просто заехал на пешеходную зону и поехал по своим делам, объезжая людей, которые шли по мосту.

В комментариях под постом некоторые водители отметили, что неоднократно порывались сделать также.

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