Барнаульцы пожаловались на нетерпеливого водителя, который решил проехать по пешеходному мосту у Нового рынка
Водитель заехал в зону, где ходят люди, и двинулся к месту своего назначения
1 июля 2022, 20:10, Илья Звягинцев
Барнаульцы в социальных сетях пожаловались на водителя, который решил объехать пробку по пешеходному мосту у нового рынка. Пост горожане опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».
«Сегодня на пешеходном мосту (Новый рынок) один умник решил, что не царское дело в пробках стоять», — написал автор сообщения.
Водитель иномарки просто заехал на пешеходную зону и поехал по своим делам, объезжая людей, которые шли по мосту.
В комментариях под постом некоторые водители отметили, что неоднократно порывались сделать также.
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