Барнаульцы пожаловались на нетерпеливого водителя, который решил проехать по пешеходному мосту у Нового рынка

Барнаульцы в социальных сетях пожаловались на водителя, который решил объехать пробку по пешеходному мосту у нового рынка. Пост горожане опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

«Сегодня на пешеходном мосту (Новый рынок) один умник решил, что не царское дело в пробках стоять», — написал автор сообщения.

Водитель иномарки просто заехал на пешеходную зону и поехал по своим делам, объезжая людей, которые шли по мосту.

В комментариях под постом некоторые водители отметили, что неоднократно порывались сделать также.