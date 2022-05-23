БГЭС увеличила количество телефонов своей справочной службы

Барнаульская горэлектросеть расширила количество телефонных номеров сервисного центра для приёма звонков от горожан. Как сообщили в пресс-службе компании, с 18 мая абонентам компании (населению) доступны три номера:

50-12-50

55-55-40

8-963-538-55-40

Телефоны многоканальные, операторы смогут обработать одновременно до 38 звонков. Режим работы сервисного центра: понедельник — четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00.

В круглосуточном режиме для абонентов компании продолжают работать интернет-сервисы. Получить детализацию счёта, задать вопросы, направить официальные обращения, заказать справки или вызвать инспектора для проверки прибора учёта можно в Личном кабинете на официальном сайте компании https://lkfl.bges.ru.