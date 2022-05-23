БГЭС увеличила количество телефонов своей справочной службы
Теперь операторы БГЭС смогут обработать одновременно до 38 звонков
Барнаульская горэлектросеть расширила количество телефонных номеров сервисного центра для приёма звонков от горожан. Как сообщили в пресс-службе компании, с 18 мая абонентам компании (населению) доступны три номера:
50-12-50
55-55-40
8-963-538-55-40
Телефоны многоканальные, операторы смогут обработать одновременно до 38 звонков. Режим работы сервисного центра: понедельник — четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00.
В круглосуточном режиме для абонентов компании продолжают работать интернет-сервисы. Получить детализацию счёта, задать вопросы, направить официальные обращения, заказать справки или вызвать инспектора для проверки прибора учёта можно в Личном кабинете на официальном сайте компании https://lkfl.bges.ru.