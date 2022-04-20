Бийский стрелок Сергей Каменский взял первое место на Кубке Республики Беларусь по стрельбе

Алтайский стрелок Сергей Каменский в паре со спортсменкой из Московской области Марией Васильевой занял первое место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди смешанных пар на Кубке Республики Беларусь по стрельбе, который получил статус международного. Кроме того, уроженец Бийска поднялся на бронзовую ступень пьедестала по итогам стрельбы с такой же дистанции среди мужчин.

Как отмечал тренер сборной России по стрельбе Константин Тюшевский, в условиях санкций подобные «союзные» соревнования оказались самыми статусными из возможных.

«Надо собирать бывшие республики СССР, для того чтобы вместе как-то расти, потому что мы друг друга обогащаем. Мы приезжаем, мы смотрим, мы общаемся с тренерами. Опять же состязательный момент, нам очень важно держать этот соревновательный тонус», — цитирует его слова пресс-служба правительства Алтайского края.

Напомним, что ни российские, ни белорусские стрелки из-за санкционной политики сейчас не могут участвовать в международных соревнованиях, несмотря на присутствие в сборных командах этих стран снайперов мирового уровня. После соревнований команда стрелков России осталась на минском стрельбище на сборах до конца апреля.