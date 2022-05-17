Будут большие пробки. На Челюскинцев установили столбики, которые отделяют трамвайные пути

В Барнауле на улице Челюскинцев установили дорожные столбики, которые ограничивают въезд на трамвайные пути. Уже сейчас это спровоцировало проблемы с проездом.

Столбики установлены так, что для проезда автомобилей остаётся только одна полоса. Встать вторым рядом на трамвайных путях больше не получится.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», уже сейчас проехать к проспекту Строителей очень сложно.

Напомним, что по чётной стороне на улице Челюскинцев дорожные столбики поставят от улицы Партизанской до улицы Победной, а по нечётной — от проспекта Строителей до улицы Молодёжной.

Также ограничительные столбики появятся на улице Советской Армии на подходе к пересечению с Павловским трактом.