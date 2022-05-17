Будут большие пробки. На Челюскинцев установили столбики, которые отделяют трамвайные пути

Уже сейчас из-за новых ограничений проезд по улице в сторону проспекта Строителей затруднён

17 мая 2022, 13:14, Илья Звягинцев

В Барнауле на улице Челюскинцев установили дорожные столбики, которые ограничивают въезд на трамвайные пути. Уже сейчас это спровоцировало проблемы с проездом.

Столбики установлены так, что для проезда автомобилей остаётся только одна полоса. Встать вторым рядом на трамвайных путях больше не получится.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», уже сейчас проехать к проспекту Строителей очень сложно.

Напомним, что по чётной стороне на улице Челюскинцев дорожные столбики поставят от улицы Партизанской до улицы Победной, а по нечётной — от проспекта Строителей до улицы Молодёжной.

Также ограничительные столбики появятся на улице Советской Армии на подходе к пересечению с Павловским трактом.

Пробок будет ещё больше? В Барнауле отделят трамвайные пути от дороги на улицах Челюскинцев и Советской Армии

Пробок будет ещё больше? В Барнауле отделят трамвайные пути от дороги на улицах Челюскинцев и Советской Армии

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