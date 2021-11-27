Бывший начальник культуры и спорта Бийска Владимир Красилов умер от коронавируса

В Бийске в возрасте 67 лет умер бывший глава городского управления культуры, спорта и молодёжной политики, заслуженный учитель РФ Владимир Красилов. Он болел коронавирусом. Об этом 27 ноября сообщило ведомство.

С 1994 по 1999 год Владимир Красилов возглавлял городской отдел народного образования Бийска. В 1998 году получил звание "Заслуженный учитель РФ" за многолетний добросовестный труд – Красилов работал учителем с 1979 года. С 2008 по 2018 год возглавлял Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Бийска.

Ранее умер экс-глава Алтайского краевого управления автомобильного транспорта Василий Величко.