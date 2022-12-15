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Бывший замглавы алтайского Минстроя получил 8 лет колонии строгого режима

Прокуратура изначально просила для Андрея Голубцова 11,5 года

15 декабря 2022, 16:19, ИА Амител

Фото: doc22ru
Фото: doc22ru

Бывший замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов получил восемь лет и один месяц колонии строгого режима. Решение вынес Центральный районный суд Барнаула 15 декабря. Экс-чиновника признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, сообщает краевая прокуратура и региональный Следком. «Дело Голубцова» рассматривала судья Наталья Никитина с марта 2021 года. К моменту вынесения приговора прошло более 60 заседаний, интересы бывшего чиновника представлял адвокат Максим Гордеев.

Суд установил, что Голубцов в 2016-2019 годах получил две взятки от коммерческих фирм на общую сумму 2,4 млн рублей. За эти средства он обеспечил заключение госконтракта на поставку семи квартир в селе Лесном Бийского района. Жилые помещения застройщик в течение продолжительного времени не мог реализовать по рыночной стоимости в связи с низким спросом. Квартиры приобрело государство в маневренный фонд более чем за 6 млн рублей для дальнейшей передачи детям-сиротам.

Также чиновник за взятку поспособствовал заключению контрактов на сумму более 62 млн рублей с юрлицом на ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в Змеиногорске.

В итоге суд приговорил Голубцова к наказанию в виде лишения свободы сроком на восемь лет один месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 2,1 млн рублей, с лишением права занимать должности сроком на один год семь месяцев. Он взят по стражу в зале суда. Кроме того, суд принял решение конфисковать имущество осуждённого на сумму 2,4 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, в ходе предварительного следствия Голубцов свою вину не признал. Позднее представители защиты начали добиваться переквалификации уголовного дела. По словам адвокатов, экс-чиновник получал взятки не деньгами, а дивидендами от компаний, в которых имеет долю.

В апреле 2020 года Андрей Голубцов подал в отставку по собственному желанию. Позднее правоохранители провели обыск в краевом Минстрое. На следующий день экс-замминистра задержали и отправили в СИЗО, однако затем перевели под домашний арест.

Комментарии 10

  • "получал взятки не деньгами, а дивидендами от компаний, в которых имеет долю." - так это в перспективе ГОРАЗДО больше этих жалких 2х млн
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Может искупить вину кровью в ВЧК Вагнер С такой фамилией тяжеловато ему будет в неволе
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Там пофиг какая у тебя фамилия.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • нищебродский чиновник...нормальные уже имеют свои сферы влияния, заводы, пароходы,откаты фиксированные от бюджета и взятки не берут, они в тысячи раз богаче взяткодателей, для них это моветон
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Вор должен сидеть в тюрьме
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Почему Еремееву не такой же срок? Почему штраф? Преступления должностными лицами органов власти дискредитируют власть, поэтому сумма воровства вторична, а первичен сам факт. Почему Штань и Еремеев на свободе? Может надо провести проверку судей, вынесших приговоры Штань с Еремеевым?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Вор должен сидеть в тюрьме
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Вор должен сидеть в тюрьме=====а те кто полностью обобрали страну, те у кого дети ,деньги, яхты, дворцы на ненавистном но любимом западе, кто? этот чиновник просто для галочки, для показухи, это двойные стандарты выгодные узкому кругу
    15 декабря, Гость   Ответить
  • У замминистра вилла в Ницце * Хотя он взяток не берёт * Морковь выращивал на даче * И вот
    15 декабря, Гость   Ответить
  • этот чиновник просто для галочки, для показухи, это двойные стандарты выгодные узкому кругу ----- разве не очевидно что таких чиновников "присаженных для галочки" стало в разы больше чем еще лет 10 назад. Тогда посадка губернатора или федерального министра была немыслима! Аргумент что дескать уменьшается кормовая база чиновников тож особо не работает, так как расходная часть бюджета РФ постоянно растет из года в год (см. ремонт дорог)
    16 декабря, Гость   Ответить
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