Бывший замглавы алтайского Минстроя получил 8 лет колонии строгого режима

Прокуратура изначально просила для Андрея Голубцова 11,5 года

15 декабря 2022, 16:19, ИА Амител

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Бывший замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов получил восемь лет и один месяц колонии строгого режима. Решение вынес Центральный районный суд Барнаула 15 декабря. Экс-чиновника признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, сообщает краевая прокуратура и региональный Следком. «Дело Голубцова» рассматривала судья Наталья Никитина с марта 2021 года. К моменту вынесения приговора прошло более 60 заседаний, интересы бывшего чиновника представлял адвокат Максим Гордеев.

Суд установил, что Голубцов в 2016-2019 годах получил две взятки от коммерческих фирм на общую сумму 2,4 млн рублей. За эти средства он обеспечил заключение госконтракта на поставку семи квартир в селе Лесном Бийского района. Жилые помещения застройщик в течение продолжительного времени не мог реализовать по рыночной стоимости в связи с низким спросом. Квартиры приобрело государство в маневренный фонд более чем за 6 млн рублей для дальнейшей передачи детям-сиротам.

Также чиновник за взятку поспособствовал заключению контрактов на сумму более 62 млн рублей с юрлицом на ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в Змеиногорске.

В итоге суд приговорил Голубцова к наказанию в виде лишения свободы сроком на восемь лет один месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 2,1 млн рублей, с лишением права занимать должности сроком на один год семь месяцев. Он взят по стражу в зале суда. Кроме того, суд принял решение конфисковать имущество осуждённого на сумму 2,4 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, в ходе предварительного следствия Голубцов свою вину не признал. Позднее представители защиты начали добиваться переквалификации уголовного дела. По словам адвокатов, экс-чиновник получал взятки не деньгами, а дивидендами от компаний, в которых имеет долю.

В апреле 2020 года Андрей Голубцов подал в отставку по собственному желанию. Позднее правоохранители провели обыск в краевом Минстрое. На следующий день экс-замминистра задержали и отправили в СИЗО, однако затем перевели под домашний арест.