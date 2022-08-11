Что за двухметровый памятник святому поставили в Барнауле во дворе частного дома
В Барнауле во дворе частного дома на перекрёстке улиц Червонная и Восточная появилась большая скульптура человека в парадной священнической одежде и православной митре. Amic.ru узнал, что это за памятник
Скульптура Николая Чудотворца во дворе барнаульского дома / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Во дворе дома на ул. Восточной, 86, появилось скульптурное изображение святого. Это деревянная статуя высотой около двух метров, стоящая за кованым забором. Местные жители, заметившие изваяние, написали в редакцию amic.ru, чтобы узнать, кто это такой.
Как удалось выяснить у барнаульца, живущего в этом доме (он представился Геннадием Петровичем), статую Николая Чудотворца из кедра он заказал у неназванного скульптора.
Вскоре памятник Николаю Угоднику покинет краевую столицу и отправится в хозяйство Геннадия Петровича в Горный Алтай. Первоначально барнаулец хотел заказать у скульптора другой памятник — вырубить в скале в Горном изваяние святого высотой 2,5 м. Но понял, что эта затея выйдет очень дорого, поэтому статую вырезали из дерева.
Геннадий Петрович говорит, что с РПЦ никак не связан, а статую сделал, чтобы «оставить след в истории».
Интересно, что сообщение об этом памятнике пришло в редакцию amic.ru 11 августа, в день, когда православные празднуют Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских.
Напомним также, что в Барнауле восстанавливают пруд в парке «Изумрудный».