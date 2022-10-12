«Чтобы не ошибиться». Чем удивил краевой бюджет на 2023 год перед первым чтением

Пока власти демонстрируют сдержанный оптимизм и ждут окончательной ясности с размером трансфертов из федеральной казны

12 октября 2022, 07:17

Бюджет Алтайского края на 2023 год по ключевым параметрам во многом повторяет главный финансовый документ на текущий год. Пока, правда, нет до конца ясности с объёмом помощи из федерального бюджета, а учитывая, что Алтай продолжает оставаться дотационным регионом (примерно 40% всех доходов), именно этот фактор способен стать определяющим. Тем не менее региональный Минфин уверяет, что все основные социальные обязательства субъект выполнит в полном объёме, а многочисленные западные санкции и ограничения существенного влияния не окажут. Подробнее о том, из каких источников будет пополняться казна и куда край планирует тратить деньги — в материале amic.ru.

Неопределённость федерального финансирования

При формировании бюджета-2023 основными приоритетами, по словам зампредседателя правительства министра финансов Данила Ситникова, были увеличение зарплат бюджетникам, достижение национальных целей, поставленных президентом, реализация индивидуальной программы социально-экономического развития региона, а также участие в федеральных проектах по привлечению инвестиций.

«Впервые сразу на такую величину». На Алтае зарплаты бюджетников и МРОТ вырастут в 2023 году

«Впервые сразу на такую величину». На Алтае зарплаты бюджетников и МРОТ вырастут в 2023 году

Сейчас перед первым чтением в краевом парламенте доходы краевого бюджета на следующий год составляют 139,8 млрд рублей. Это примерно на 1% меньше, чем в изначальной версии аналогичного документа на 2022 год. Как пояснил Данил Ситников, в реальности эти параметры могут оказаться больше. Прогноз носит сдержанный характер из-за того, что ещё неизвестен весь объём поступлений от федерального центра. Это произойдёт уже после второго чтения федерального бюджета — ближе к концу октября. Проект закона внесён в Госдуму.

В течение 2023 года реальные доходы краевой казны будут уточняться и могут заметно вырасти, как это неоднократно происходило ранее.

Известно, что собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Алтайского края ожидаются в следующем году на уровне 77,3 млрд рублей, что на 14% больше первоначального бюджета 2022 года. Как отметил Ситников, это значительный рост. В настоящий момент безвозмездные поступления прогнозируются в размере 62,5 млрд рублей. Это на 10,4 млрд, или на 14%, меньше прошлогодних показателей и также связано с неопределённостью федерального финансирования.

С предельным дефицитом. Краевое правительство одобрило проект бюджета на 2023 год

С предельным дефицитом. Краевое правительство одобрило проект бюджета на 2023 год

Свою оценку краевому бюджету на 2023 год ранее дал и губернатор Виктор Томенко. Глава региона настроен оптимистично: он считает, что помощь из федерального центра будет выше пока озвученных цифр. «Понятно, что мы с этими 62 млрд не останемся», — резюмировал Томенко. Губернатор добавил, что краевое правительство с учётом высокой степени неопределённости в экономике формирует «аккуратный прогноз, чтобы не ошибиться». Сейчас дефицит бюджета на будущий год составляет предельно допустимые 13,482 млрд рублей, что соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ. Дефицит сложился в том числе и за счёт 5,7 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита региона в 2023 году.

Кроме того, по словам Ситникова, около 7 млрд рублей бюджет потеряет из-за введения с января 2023 года универсального пособия, которое объединит шесть федеральных выплат (беременным, на детей до 1,5 лет, на первого, третьего ребёнка, на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет). Эти деньги пойдут не через бюджетную систему, а напрямую — через Фонд пенсионного и социального обеспечения.

Из каких налогов подпитывается краевой бюджет

В числе основных источников налоговых поступлений краевой казны на 2023 год — НДФЛ (27,315 млрд рублей), налог на прибыль организаций (17,518 млрд рублей), акцизы (15,053 млрд рублей), а также налог на имущество организаций (4,984 млрд рублей) и транспортный налог (2,58 млрд рублей). Руководитель краевого Минфина напомнил, что край рассчитывает на поступление 5,7 млрд рублей инфраструктурных кредитов. Ещё 1 млрд рублей должен поступить по программе индивидуального развития.

В Алтайском крае могут увеличить региональный маткапитал и социальные пособия

В Алтайском крае могут увеличить региональный маткапитал и социальные пособия

Расходная часть бюджета на 2023 год в первом чтении запланирована в объёме 153,3 млрд рублей. Это больше на 1%, чем в действующей версии документа. Основным направлением по традиции является «социалка» (69%).

Так, около 30% от общей суммы расходов пойдёт на соцполитику, 28% — на образование, 20% — на национальную экономику, 9% — на здравоохранение. В частности, на зарплаты бюджетников заложено 45,2 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2022 году. На соцподдержку направят 29,5 млрд (плюс 7%), на субвенции по обеспечению общего образования — 18,2 млрд (плюс 20%), дошкольное образование — 7,7 млрд (плюс 16%), отчисления в ТФОМС — 14,8 млрд (плюс 8%), дорожный фонд — 15 млрд (плюс 17%). По словам Данила Ситникова, рост этих расходов обусловлен в том числе и индексацией социальных выплат и зарплат. Среди статей расходов добавятся и новые меры соцподдержки.

Бюджет Алтайского края на 2022 год. Инфографика

Бюджет Алтайского края на 2022 год. Инфографика

У кого вырастут зарплаты в крае в 2023 году

Отметим, что зарплаты бюджетников в 2023 году будут проиндексированы неравномерно: так называемым указным категориям (врачи, учителя, работники культуры) — на 8,7% с 1 января, а остальным — на 5,5% с 1 октября. Кроме того, почти на 1000 рублей в следующем году повысится МРОТ — до 16 242 рублей, и это без учёта районного коэффициента.

Однако динамика по индексации зарплат будет ниже утверждённой год назад, когда рассматривался проект бюджета на 2022-2024 годы. Тогда речь шла о том, что указные категории бюджетников станут получать на 15,9% больше, а остальные — на 10,4%.

Между тем в 2022 году в крае трижды индексировали зарплаты — в целом рост составил 20%. Последний раз это произошло недавно — 1 октября, когда зарплаты бюджетников выросли на 4%. В феврале расходы на фонд оплаты труда увеличили на 1 млрд рублей, с 1 июня — ещё на 2,4 млрд.

Что будет с пособиями и льготами в 2023 году

Есть шанс, что в краевом бюджете на следующий год проиндексируют региональный маткапитал и увеличат некоторые пособия. Это станет возможным благодаря тому, что в 2023 году в России появится универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно придёт на смену сразу шести существующим выплатам. Финансирование нового единого пособия на 99% возьмёт на себя федеральный центр. Высвободившиеся региональные средства, таким образом, могут пойти на другие цели. Окончательное решение по этому поводу депутаты АКЗС примут при рассмотрении бюджета во втором чтении в конце ноября.

А ещё в бюджете на 2023 год сохраняются все виды финансовой помощи муниципалитетам на исполнение местных полномочий. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности будет увеличена на 500 млн рублей и составит 2,4 млрд. Сохраняются субсидии бюджетам муниципальных образований в области ЖКХ и поддержки объектов водоснабжения и водоотведения. Продолжится поддержка по софинансированию расходов, связанных с обеспечением расчётов за топливно-энергетические ресурсы. Предусмотрена компенсация превышения индекса платы граждан за коммунальные услуги и уголь для населения. Сохранены расходы на поддержку местных инициатив.

Проект закона о краевом бюджете на 2023 год будет включён в октябрьскую сессию АКЗС для рассмотрения в первом чтении. Ко второму чтению депутаты смогут внести свои предложения по изменению финансирования отдельных направлений. Предполагается, что после уточнения поступлений из федеральной казны краевые парламентарии повторно рассмотрят документ.

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