«Чтобы не ошибиться». Чем удивил краевой бюджет на 2023 год перед первым чтением

Бюджет Алтайского края на 2023 год по ключевым параметрам во многом повторяет главный финансовый документ на текущий год. Пока, правда, нет до конца ясности с объёмом помощи из федерального бюджета, а учитывая, что Алтай продолжает оставаться дотационным регионом (примерно 40% всех доходов), именно этот фактор способен стать определяющим. Тем не менее региональный Минфин уверяет, что все основные социальные обязательства субъект выполнит в полном объёме, а многочисленные западные санкции и ограничения существенного влияния не окажут. Подробнее о том, из каких источников будет пополняться казна и куда край планирует тратить деньги — в материале amic.ru.

Неопределённость федерального финансирования

При формировании бюджета-2023 основными приоритетами, по словам зампредседателя правительства министра финансов Данила Ситникова, были увеличение зарплат бюджетникам, достижение национальных целей, поставленных президентом, реализация индивидуальной программы социально-экономического развития региона, а также участие в федеральных проектах по привлечению инвестиций.

Новости

Экономика «Впервые сразу на такую величину». На Алтае зарплаты бюджетников и МРОТ вырастут в 2023 году

Сейчас перед первым чтением в краевом парламенте доходы краевого бюджета на следующий год составляют 139,8 млрд рублей. Это примерно на 1% меньше, чем в изначальной версии аналогичного документа на 2022 год. Как пояснил Данил Ситников, в реальности эти параметры могут оказаться больше. Прогноз носит сдержанный характер из-за того, что ещё неизвестен весь объём поступлений от федерального центра. Это произойдёт уже после второго чтения федерального бюджета — ближе к концу октября. Проект закона внесён в Госдуму.

В течение 2023 года реальные доходы краевой казны будут уточняться и могут заметно вырасти, как это неоднократно происходило ранее.

Известно, что собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Алтайского края ожидаются в следующем году на уровне 77,3 млрд рублей, что на 14% больше первоначального бюджета 2022 года. Как отметил Ситников, это значительный рост. В настоящий момент безвозмездные поступления прогнозируются в размере 62,5 млрд рублей. Это на 10,4 млрд, или на 14%, меньше прошлогодних показателей и также связано с неопределённостью федерального финансирования.

Новости

Общество С предельным дефицитом. Краевое правительство одобрило проект бюджета на 2023 год

Свою оценку краевому бюджету на 2023 год ранее дал и губернатор Виктор Томенко. Глава региона настроен оптимистично: он считает, что помощь из федерального центра будет выше пока озвученных цифр. «Понятно, что мы с этими 62 млрд не останемся», — резюмировал Томенко. Губернатор добавил, что краевое правительство с учётом высокой степени неопределённости в экономике формирует «аккуратный прогноз, чтобы не ошибиться». Сейчас дефицит бюджета на будущий год составляет предельно допустимые 13,482 млрд рублей, что соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ. Дефицит сложился в том числе и за счёт 5,7 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита региона в 2023 году.

Кроме того, по словам Ситникова, около 7 млрд рублей бюджет потеряет из-за введения с января 2023 года универсального пособия, которое объединит шесть федеральных выплат (беременным, на детей до 1,5 лет, на первого, третьего ребёнка, на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет). Эти деньги пойдут не через бюджетную систему, а напрямую — через Фонд пенсионного и социального обеспечения.

Из каких налогов подпитывается краевой бюджет

В числе основных источников налоговых поступлений краевой казны на 2023 год — НДФЛ (27,315 млрд рублей), налог на прибыль организаций (17,518 млрд рублей), акцизы (15,053 млрд рублей), а также налог на имущество организаций (4,984 млрд рублей) и транспортный налог (2,58 млрд рублей). Руководитель краевого Минфина напомнил, что край рассчитывает на поступление 5,7 млрд рублей инфраструктурных кредитов. Ещё 1 млрд рублей должен поступить по программе индивидуального развития.

Новости

Общество В Алтайском крае могут увеличить региональный маткапитал и социальные пособия

Расходная часть бюджета на 2023 год в первом чтении запланирована в объёме 153,3 млрд рублей. Это больше на 1%, чем в действующей версии документа. Основным направлением по традиции является «социалка» (69%).

Так, около 30% от общей суммы расходов пойдёт на соцполитику, 28% — на образование, 20% — на национальную экономику, 9% — на здравоохранение. В частности, на зарплаты бюджетников заложено 45,2 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2022 году. На соцподдержку направят 29,5 млрд (плюс 7%), на субвенции по обеспечению общего образования — 18,2 млрд (плюс 20%), дошкольное образование — 7,7 млрд (плюс 16%), отчисления в ТФОМС — 14,8 млрд (плюс 8%), дорожный фонд — 15 млрд (плюс 17%). По словам Данила Ситникова, рост этих расходов обусловлен в том числе и индексацией социальных выплат и зарплат. Среди статей расходов добавятся и новые меры соцподдержки.

Новости

Инфографика Бюджет Алтайского края на 2022 год. Инфографика

У кого вырастут зарплаты в крае в 2023 году

Отметим, что зарплаты бюджетников в 2023 году будут проиндексированы неравномерно: так называемым указным категориям (врачи, учителя, работники культуры) — на 8,7% с 1 января, а остальным — на 5,5% с 1 октября. Кроме того, почти на 1000 рублей в следующем году повысится МРОТ — до 16 242 рублей, и это без учёта районного коэффициента.

Однако динамика по индексации зарплат будет ниже утверждённой год назад, когда рассматривался проект бюджета на 2022-2024 годы. Тогда речь шла о том, что указные категории бюджетников станут получать на 15,9% больше, а остальные — на 10,4%.

Между тем в 2022 году в крае трижды индексировали зарплаты — в целом рост составил 20%. Последний раз это произошло недавно — 1 октября, когда зарплаты бюджетников выросли на 4%. В феврале расходы на фонд оплаты труда увеличили на 1 млрд рублей, с 1 июня — ещё на 2,4 млрд.

Что будет с пособиями и льготами в 2023 году

Есть шанс, что в краевом бюджете на следующий год проиндексируют региональный маткапитал и увеличат некоторые пособия. Это станет возможным благодаря тому, что в 2023 году в России появится универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно придёт на смену сразу шести существующим выплатам. Финансирование нового единого пособия на 99% возьмёт на себя федеральный центр. Высвободившиеся региональные средства, таким образом, могут пойти на другие цели. Окончательное решение по этому поводу депутаты АКЗС примут при рассмотрении бюджета во втором чтении в конце ноября.

А ещё в бюджете на 2023 год сохраняются все виды финансовой помощи муниципалитетам на исполнение местных полномочий. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности будет увеличена на 500 млн рублей и составит 2,4 млрд. Сохраняются субсидии бюджетам муниципальных образований в области ЖКХ и поддержки объектов водоснабжения и водоотведения. Продолжится поддержка по софинансированию расходов, связанных с обеспечением расчётов за топливно-энергетические ресурсы. Предусмотрена компенсация превышения индекса платы граждан за коммунальные услуги и уголь для населения. Сохранены расходы на поддержку местных инициатив.

Проект закона о краевом бюджете на 2023 год будет включён в октябрьскую сессию АКЗС для рассмотрения в первом чтении. Ко второму чтению депутаты смогут внести свои предложения по изменению финансирования отдельных направлений. Предполагается, что после уточнения поступлений из федеральной казны краевые парламентарии повторно рассмотрят документ.