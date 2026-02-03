В России назвали точные даты весенних каникул в школах в 2026 году
Третья четверть — самая длинная
03 февраля 2026, 11:14, ИА Амител
Министерство просвещения РФ определило рекомендуемые сроки весенних каникул для российских школ, сообщает РИА Новости.
Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что образовательным организациям рекомендовано провести каникулярный период с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Соответствующие указания уже направлены в школы:
«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 года», — заявил Сергей Кравцов.
Глава ведомства также напомнил, как прошли зимние каникулы. Так, школьники отдыхали с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.
Ранее стало известно, что россиян ожидают пять периодов длительных выходных по три дня подряд — в феврале, марте, мае и июне.
Кроме того, выходным днем объявлено 4 ноября. Что касается следующих новогодних каникул, то, согласно предварительным данным, они продлятся с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года.
А до этого были не точные?