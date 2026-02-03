Третья четверть — самая длинная

03 февраля 2026, 11:14, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Министерство просвещения РФ определило рекомендуемые сроки весенних каникул для российских школ, сообщает РИА Новости.

Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что образовательным организациям рекомендовано провести каникулярный период с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Соответствующие указания уже направлены в школы:

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 года», — заявил Сергей Кравцов.

Глава ведомства также напомнил, как прошли зимние каникулы. Так, школьники отдыхали с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.

Ранее стало известно, что россиян ожидают пять периодов длительных выходных по три дня подряд — в феврале, марте, мае и июне.

Кроме того, выходным днем объявлено 4 ноября. Что касается следующих новогодних каникул, то, согласно предварительным данным, они продлятся с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года.