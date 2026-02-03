НОВОСТИОбщество

Дуров: Цукерберг тайком смеется над 4 млрд "тупиц" из WhatsApp*

Основатель Telegram вновь высказался о ненадежности мессенджера, который так полюбился россиянам

03 февраля 2026, 10:43, ИА Амител

Мужчина с телефоном / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Мужчина с телефоном / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров продолжил публичную критику WhatsApp*, обнародовав в соцсети X фрагмент переписки, который, по его словам, демонстрирует пренебрежительное отношение руководства платформы к приватности пользователей, пишет "Газета.ru".

В центре внимания — скриншот диалога, где пользователь с аватаром Марка Цукерберга задает собеседнику вопрос о данных "кого‑то из Гарварда". Далее следует цитата, приписываемая главе компании:

«У меня больше четырех тысяч имейлов, изображений, адресов, соцсетей. Люди просто отправили это. Я не знаю почему. Они "доверяют мне". Тупицы».

26 января Дуров сопроводил публикацию жестким комментарием о небезопасности WhatsApp*. В своем сообщении он заявил: чтобы верить в защищенность этого мессенджера в 2026 году, "надо быть совсем безмозглым".

Заявление Дурова прозвучало на фоне судебного иска против Meta**. 25 января агентство Bloomberg сообщило, что международная группа истцов, в которую вошли представители Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки, подала в суд на компанию. Причина — предполагаемый несанкционированный доступ к перепискам пользователей в WhatsApp*.

*Сервис принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена

**Компания признана экстремистской и запрещенной на территории РФ

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Что происходит с Telegram в России? Замедляют ли мессенджер и могут ли его заблокировать

В Роскомнадзоре прокомментировали слухи о том, что появились новые ограничения
НОВОСТИОбщество

мессенджеры Безопасность

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

10:57:16 03-02-2026

Я тоже смеюсь над теми, кто доверяет Дурову с Цукербергом.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:05 03-02-2026

Гость (10:57:16 03-02-2026) Я тоже смеюсь над теми, кто доверяет Дурову с Цукербергом.... Потому что ты умнее их вместе взятых?

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:42 03-02-2026

Гость (10:57:16 03-02-2026) Я тоже смеюсь над теми, кто доверяет Дурову с Цукербергом....
Мне агентство Малдера и Скалли милее, чем родное ФСБ

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:22 03-02-2026

Через цепочку фирм-прокладок мессенджер Max (в лице ООО «Коммуникационная платформа», ИНН: 9714058267) принадлежит Международной компании Публичное акционерное общество «ВК» (ИНН: 3900015862), которая (компания) зарегистрирована в 2005 году на Британских Виргинских островах принадлежащих Великобритании. Расходимся.

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Evgest

11:37:21 03-02-2026

Гость (11:19:22 03-02-2026) Через цепочку фирм-прокладок мессенджер Max (в лице ООО «Ком... в сентябре 2023 года завершила процесс перерегистрации (редомициляции) с Кипра в Россию

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:27 03-02-2026

Evgest (11:37:21 03-02-2026) в сентябре 2023 года завершила процесс перерегистрации (редо... Да бог с ней с перерегистрацией - сервера где?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:45 03-02-2026

Гость (11:47:27 03-02-2026) Да бог с ней с перерегистрацией - сервера где?... ЦОД ВК - г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 28

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:56 03-02-2026

Evgest (11:37:21 03-02-2026) в сентябре 2023 года завершила процесс перерегистрации (редо... Шпионы и разведчики бывшими не бывают.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:04 03-02-2026

Отрабатывает заказ... Простому человеку ВацАп проще и надёжнее, Макс буксует, бойкотруется

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:50:42 03-02-2026

МАХ долго не протянет Стрела будет через год.
Соловьев опять всех разоблачит.
Так и гоняют баранов из угла в угол.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ии

13:59:22 05-02-2026

Видимо Цукерберг с Дуровым лучше всех всё знают. Любой мессенджер это незащищённый обмен информацией. Уже все люди давно в курсе, что их хотят отследить и поработить, а до Цукерберг с Дуровым только дошло. Молодцы ребята, отличились умом. Или СМИ хреново работает?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров