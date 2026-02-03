Дуров: Цукерберг тайком смеется над 4 млрд "тупиц" из WhatsApp*
Основатель Telegram вновь высказался о ненадежности мессенджера, который так полюбился россиянам
03 февраля 2026, 10:43, ИА Амител
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров продолжил публичную критику WhatsApp*, обнародовав в соцсети X фрагмент переписки, который, по его словам, демонстрирует пренебрежительное отношение руководства платформы к приватности пользователей, пишет "Газета.ru".
В центре внимания — скриншот диалога, где пользователь с аватаром Марка Цукерберга задает собеседнику вопрос о данных "кого‑то из Гарварда". Далее следует цитата, приписываемая главе компании:
«У меня больше четырех тысяч имейлов, изображений, адресов, соцсетей. Люди просто отправили это. Я не знаю почему. Они "доверяют мне". Тупицы».
26 января Дуров сопроводил публикацию жестким комментарием о небезопасности WhatsApp*. В своем сообщении он заявил: чтобы верить в защищенность этого мессенджера в 2026 году, "надо быть совсем безмозглым".
Заявление Дурова прозвучало на фоне судебного иска против Meta**. 25 января агентство Bloomberg сообщило, что международная группа истцов, в которую вошли представители Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки, подала в суд на компанию. Причина — предполагаемый несанкционированный доступ к перепискам пользователей в WhatsApp*.
*Сервис принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена
**Компания признана экстремистской и запрещенной на территории РФ
10:57:16 03-02-2026
Я тоже смеюсь над теми, кто доверяет Дурову с Цукербергом.
11:21:05 03-02-2026
Гость (10:57:16 03-02-2026) Я тоже смеюсь над теми, кто доверяет Дурову с Цукербергом.... Потому что ты умнее их вместе взятых?
14:06:42 03-02-2026
Гость (10:57:16 03-02-2026) Я тоже смеюсь над теми, кто доверяет Дурову с Цукербергом....
Мне агентство Малдера и Скалли милее, чем родное ФСБ
11:19:22 03-02-2026
Через цепочку фирм-прокладок мессенджер Max (в лице ООО «Коммуникационная платформа», ИНН: 9714058267) принадлежит Международной компании Публичное акционерное общество «ВК» (ИНН: 3900015862), которая (компания) зарегистрирована в 2005 году на Британских Виргинских островах принадлежащих Великобритании. Расходимся.
11:37:21 03-02-2026
Гость (11:19:22 03-02-2026) Через цепочку фирм-прокладок мессенджер Max (в лице ООО «Ком... в сентябре 2023 года завершила процесс перерегистрации (редомициляции) с Кипра в Россию
11:47:27 03-02-2026
Evgest (11:37:21 03-02-2026) в сентябре 2023 года завершила процесс перерегистрации (редо... Да бог с ней с перерегистрацией - сервера где?
12:53:45 03-02-2026
Гость (11:47:27 03-02-2026) Да бог с ней с перерегистрацией - сервера где?... ЦОД ВК - г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 28
11:49:56 03-02-2026
Evgest (11:37:21 03-02-2026) в сентябре 2023 года завершила процесс перерегистрации (редо... Шпионы и разведчики бывшими не бывают.
13:05:04 03-02-2026
Отрабатывает заказ... Простому человеку ВацАп проще и надёжнее, Макс буксует, бойкотруется
13:50:42 03-02-2026
МАХ долго не протянет Стрела будет через год.
Соловьев опять всех разоблачит.
Так и гоняют баранов из угла в угол.
13:59:22 05-02-2026
Видимо Цукерберг с Дуровым лучше всех всё знают. Любой мессенджер это незащищённый обмен информацией. Уже все люди давно в курсе, что их хотят отследить и поработить, а до Цукерберг с Дуровым только дошло. Молодцы ребята, отличились умом. Или СМИ хреново работает?