Дуров: Цукерберг тайком смеется над 4 млрд "тупиц" из WhatsApp*

Основатель Telegram вновь высказался о ненадежности мессенджера, который так полюбился россиянам

03 февраля 2026, 10:43, ИА Амител

Мужчина с телефоном / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров продолжил публичную критику WhatsApp*, обнародовав в соцсети X фрагмент переписки, который, по его словам, демонстрирует пренебрежительное отношение руководства платформы к приватности пользователей, пишет "Газета.ru".

В центре внимания — скриншот диалога, где пользователь с аватаром Марка Цукерберга задает собеседнику вопрос о данных "кого‑то из Гарварда". Далее следует цитата, приписываемая главе компании:

«У меня больше четырех тысяч имейлов, изображений, адресов, соцсетей. Люди просто отправили это. Я не знаю почему. Они "доверяют мне". Тупицы».

26 января Дуров сопроводил публикацию жестким комментарием о небезопасности WhatsApp*. В своем сообщении он заявил: чтобы верить в защищенность этого мессенджера в 2026 году, "надо быть совсем безмозглым".

Заявление Дурова прозвучало на фоне судебного иска против Meta**. 25 января агентство Bloomberg сообщило, что международная группа истцов, в которую вошли представители Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки, подала в суд на компанию. Причина — предполагаемый несанкционированный доступ к перепискам пользователей в WhatsApp*.

*Сервис принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена

**Компания признана экстремистской и запрещенной на территории РФ