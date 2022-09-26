Делегация из Алтайского края принимает участие в Международной выставке Maktek Eurasia 2022 в Стамбуле

Промышленные предприятия Алтайского края принимают участие в Международной выставке Maktek Eurasia 2022 в Стамбуле. Как сообщает пресс-служба правительства региона, открытие форума состоялось в понедельник, 26 сентября.

В делегации региона — девять промышленных предприятий и логистическая компания: «ЗМ Инжиниринг», «Сибэнергомаш-БКЗ», Рубцовский завод запасных частей, «Алтэк», «СибАрмаГаз», «Комплекс Агро», «Агроцентр», Завод пищевого машиностроения, «Аврора», «Глобал Логистик».

В форуме также принимают участие компании и организации из других регионов России, в том числе Москвы, Московской, Ивановской областей. При этом Алтайский край — единственный на выставке субъект страны, организовавший коллективный стенд.

«Наши предприятия рассчитывают найти партнёров для сбыта собственной продукции на рынок Турции, приобретения производственного оборудования, поставок комплектующих, привлечения потенциальных промышленных резидентов на территорию региона, организации совместных производств. Для этого организованы встречи с представителями крупных предпринимательских сообществ и деловых кругов, пройдёт биржа деловых контактов в формате B2B. Мы также посетим промышленную зону в районе Гебзе», — подчеркнул руководитель делегации, зампред правительства Алтайского края Александр Климин.

Климин отметил, что Турция по итогам 2021 года заняла 14 место среди 109 стран — внешнеторговых партнёров края. Это направление не являлось для региона традиционным, однако сегодня его активно разрабатывают.

Новости

Общество Томенко поручил отслеживать проблемные вопросы, связанные с частичной мобилизацией в Алтайском крае

Также представители делегации встретились с генеральным консулом России в Стамбуле Андреем Буравовым. Он отметил, что Москва и Анкара создали условия для развития сотрудничества стран.

«Сегодня можно и нужно выстраивать взаимоотношения, наращивать объёмы сотрудничества по самым разным взаимоотношениям с Турцией. Они заинтересованы в том, чтобы нарастить своё присутствие и занять освободившиеся ниши на российском рынке. С другой стороны, Турция сегодня выступает в качестве моста для установления тех нарушенных, неработающих напрямую цепочек поставок товаров, которые нас интересуют. Потенциал есть. И ваш интерес, и многих других регионов России это подтверждает», — отметил Андрей Буравов.