Депутат Матвейко помог жителям многоэтажки в Алейске с новой крышей

Жители многоквартирного дома по улице Советской, 3а, в Алейске получат новую крышу вместо старой, сорванной ураганом. Решить этот вопрос им помог депутат Алтайского краевого Заксобрания, член фракции «Единая Россия» Юрий Матвейко, сообщает пресс-служба партии.

Многоквартирный жилой дом остался без крыши 9 августа после сильного ветра. Жильцы сообщили в аварийную службу управляющей компании ООО «Сфера МКД» и МЧС. Но на счёте этого дома в фонде капремонта средств было всего 150 тысяч рублей, провести полноценное обновление кровли на такую сумму просто невозможно. Не нашлось денег и в бюджете города.

Тогда люди обратились за помощью к депутату Юрию Матвейко. Вместе с Алейским межрайонным прокурором он выехал на место и пообщался с жильцами.

«Картина была, мягко сказать, неприглядная. А после прошедших дождей через перекрытия потолка на втором этаже протекла вода. Было понятно, что меры нужно принимать срочно», — рассказал депутат.

Юрий Матвейко встретился с главой краевого Минстроя Иваном Гилевым, министром финансов Данилом Ситниковым. Он отметил, что в правительстве края с пониманием отнеслись к проблеме людей и пообещали принять меры.

Уже 15 августа на место завезут строительные материалы, подрядчик уже найден и скоро он приступит к возведению кровли на аварийном доме. Депутат будет держать ситуацию на контроле.