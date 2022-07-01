Депутат предложил освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству

Депутат Евгений Федотов предложил освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. Соответствующее письмо он направил главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.

По словам парламентария, сейчас граждане при прохождении этой процедуры должны платить две тысячи рублей, а для пенсионеров это может стать серьёзной тратой.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», — написал Федотов.

Он добавил, что пенсионеры часто отказываются от услуги из-за необходимости уплаты двух тысяч рублей.