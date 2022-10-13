До +18. О погоде в Алтайском крае 14 октября
В регионе не ожидается осадков, но утром возможен туман
14 октября 2022, 06:04, Илья Звягинцев
14 октября в Алтайском крае будет тепло. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха в крае составит +8...+13 градусов, по югу — до +18 градусов. Осадков не ожидается, но в утренние часы возможен туман.
Ветер восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.
В Барнауле синоптики прогнозируют от +9 до +11 градусов. Без осадков.
Ветер восточный, 3-8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.
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