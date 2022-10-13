До +18. О погоде в Алтайском крае 14 октября

14 октября в Алтайском крае будет тепло. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в крае составит +8...+13 градусов, по югу — до +18 градусов. Осадков не ожидается, но в утренние часы возможен туман.

Ветер восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле синоптики прогнозируют от +9 до +11 градусов. Без осадков.

Ветер восточный, 3-8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.