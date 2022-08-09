Договорились не снижать цены. На Алтае действовал картель по продаже медоборудования

ФАС РФ выявила крупный картель, в который вошло 11 компаний, договорившихся не снижать цены в закупочных процедурах на рынках медизделий и медоборудования.

«Компании заключили антиконкурентное соглашение, результатом реализации которого стало ограничение конкуренции в 30 торговых процедурах в 17 регионах страны (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Вологодская, Самарская, Рязанская, Липецкая, Ростовская, Тульская, Кемеровская, Тверская области, Краснодарский, Пермский, Хабаровский, Алтайский края, республики Татарстан и Тыва)», — рассказали в ведомстве.

Организации заключили контракты на 125,7 млн рублей.

В ФАС подчеркнули, что действия картеля могли привести к необоснованному росту цен на закупках, что увеличило бы расходы населения при получении медуслуг.

Нарушителям грозят крупные штрафы. Кроме того, материалы передадут правоохранителям для возбуждения уголовного дела.