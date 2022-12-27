Движение пяти трамвайных и трех троллейбусных маршрутов приостановили в Барнауле из-за разрыва кабеля

В ближайшее время транспорт направят по изменённым маршрутам

27 декабря 2022, 19:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Движение пяти трамвайных маршрутов и трех троллейбусных приостановили из-за повреждения силового кабеля между тяговыми подстанциями в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, речь идет о трамваях №3, 5, 7, 9, 10 и троллейбусах № 1, 6, 7.

В ближайшее время транспорт направят по измененным маршрутам, о чем администрация сообщит дополнительно.

Напомним, что ранее в мэрии Барнаула рассказали, что в новогодние и рождественские праздничные дни работу общественного транспорта организуют по специальному расписанию.