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Движение пяти трамвайных и трех троллейбусных маршрутов приостановили в Барнауле из-за разрыва кабеля

В ближайшее время транспорт направят по изменённым маршрутам

27 декабря 2022, 19:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Движение пяти трамвайных маршрутов и трех троллейбусных приостановили из-за повреждения силового кабеля между тяговыми подстанциями в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, речь идет о трамваях №3, 5, 7, 9, 10 и троллейбусах № 1, 6, 7.

В ближайшее время транспорт направят по измененным маршрутам, о чем администрация сообщит дополнительно.

Напомним, что ранее в мэрии Барнаула рассказали, что в новогодние и рождественские праздничные дни работу общественного транспорта организуют по специальному расписанию.

Комментарии 5

  • Эта история была летом Того кто всё починил нужно как "врага народа", со всей проллетарской ненавистью ... Что бы потом не повторялось
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Уберите выделенку для трамвайщиц Ездят в час по два трамвая + на каждой остановке сами приторговывают билетами Бабёшки не куда не торопятся, транспорт автомобильный из за них простаивает
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Кто и как разорвал кабель?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Как так построена отказоустойчивая резервированная сеть электропитания городского электрического транспорта, что разрыв одного кабеля остановил практически весь транспорт?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Это не диверсия по организации сибирских морозов, рвущих кабели в клочья?
    27 декабря, Гость   Ответить
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