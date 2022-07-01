Эксперт рассказал, на сколько в России хватит запасов самолетной и дорожной техники

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал о том, на сколько в России хватит запасов самолётной, дорожной и другой техники. Его слова передаёт ТАСС.

«Три-четыре года мы ещё на старых запасах проживём: дорожной техники, авиационной техники и ряда других средств транспортного машиностроения. Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года. При условии, что санкции сохранятся, а они сохранятся», — заявил Иванов.

По его словам импортозамещать «всё подряд» не нужно. Спецпредставитель считает, что импортозамещение должно быть точечным, акцентированным только на ключевых логистических цепочках.