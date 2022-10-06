Евросоюз запретил россиянам пользоваться криптокошельками
Полный запрет на их обслуживание ввели в новом пакете санкций
6 октября 2022, 20:10, Илья Звягинцев
Евросоюз запретил пользователям из России работать с криптокошельками. Об этом сообщает РИА Новости.
«Полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию криптовалютных кошельков и счетов и на предоставление депозитарных услуг по криптоактивам граждан России и резидентов, независимо от общей стоимости этих криптоактивов», — сказано в новом пакете санкций.
Также отмечается, что санкции ужесточат уже существующие запреты в отношении криптовалютных активов.
Теперь под запрет попадают все криптовалютные активы россиян или резидентов.
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