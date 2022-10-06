Евросоюз запретил россиянам пользоваться криптокошельками

Евросоюз запретил пользователям из России работать с криптокошельками. Об этом сообщает РИА Новости.

«Полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию криптовалютных кошельков и счетов и на предоставление депозитарных услуг по криптоактивам граждан России и резидентов, независимо от общей стоимости этих криптоактивов», — сказано в новом пакете санкций.

Также отмечается, что санкции ужесточат уже существующие запреты в отношении криптовалютных активов.

Теперь под запрет попадают все криптовалютные активы россиян или резидентов.