Глава Калманского района ушёл в отставку после обвинения по делу о незаконных премиях

В Алтайском крае глава Калманского района Сергей Бунет ушёл в отставку и получил статус обвиняемого по уголовному делу о присвоении и растрате, сообщает «Банкфакс».

«С 12 ноября Бунет больше не является главой, он ушёл в отставку „по собственному желанию“. Обязанности руководителя муниципалитета исполняет Ольга Чернолуцкая», — отмечает издание.

8 ноября уже экс-главе района предъявили обвинения по делу, возбуждённому в январе 2022 года по признакам «присвоения или растраты, совершённых лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Речь идёт о премиях и различных выплатах Бунету и «неустановленным лицам» на общую сумму 753 тыс. рублей.

Напомним, в октябре 2021 года в рамках гражданского процесса суд заставил Бунета вернуть в бюджет премии, которые он назначал сам себе, однако позже выяснилось, что были и другие выплаты.

Также в октябре 2021 года в администрацию Калманского района пришли сотрудники ФСБ, а в ноябре наведались повторно. После этого возбудили указанное уголовное дело.